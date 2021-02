El revelador bikini rojo de Aracely Arámbula tras ¿cirugías?

Orgullosa de sí misma la actriz Aracely Arámbula mostró sus curvas mientras posaba con un mini bikini rojo, y su mirada verde e innegable belleza, han formado parte de una de las fotografías más vistas de quien años después, formara parte importante de las telenovelas de Telemundo.

Fue la fanpage @aracelyfans_us, la que compartió esta icónica postal de su ídolo Aracely Arámbula, quien por años se ha posicionado como una de las actrices mexicanas con más aceptación y ha logrado más fama entre los fanáticos anglosajones y latinos que viven en Estados Unidos, así como a lo largo y ancho de Latinoamérica.

La belleza y juventud que posee la actriz Aracely Arámbula, son dos de sus "armas seductoras" más encantadoras que tiene, como aquellas que utilizó para poner a sus pies, a los hombres más terribles y al mismo tiempo "débiles" como Altagracia Sandoval a lo largo de cuatro años de "La Doña" (2016-2020).

"Isn’t she lovely?" (¿No es adorable?) #aracelyarambula #tb, escribió la fanpage de "la Chule", al compartir la postal en la que Aracely aparece posando su mini bikini rojo como parte de un #TBT (Throwback Thursday) y que se traduce como "jueves del volver al pasado"; en el que sólo se lee un: "Uuufffffffff". Sin embargo, más tarde, fue compartida por la propia Aracely en sus Instagram Stories con la leyenda "My Lady in red" (Mi dama de rojo).

Sin embargo, pese a su belleza, sus cambios físicos son notables respecto a como luce actualmente. Algunos medios, han revelado que ha sido la propia Aracely, la que ha negado rotundamente cualquier cirugía para aumentar senos y glúteos, pues la actriz ha dicho que ha logrado aumentar su tamaño a base de ejercicio; el más efectivo, las sentadillas.

Y si ella lo dijo, así debe ser. No obstante, para nadie es un secreto que la ex de Luis Miguel, se ha sometido a la cirugía de aumento de busto, pues pese a que en esta postal luce maravillosa posando con el revelador bikini rojo, es un hecho que hay un gran cambio desde ese entonces a hoy.

Y es que, el empoderamiento que le dan sus enormes encantos que la han hecho lucir espectacular, no se pagan con nada, pues es uno de los encantos físicos, por los que la actriz de 45 años, ha enamorado a sus fanáticos de todo el mundo.

Sus ojos verdes, su incomparable belleza y su abdomen plano y curveada figura, sin duda, son además, elementos que Aracely Arámbula, ha logrado reunir para posicionarse como una de las estrellas de televisión con tantos atributos físicos. Y por si fuera poco, su carisma y cariño por su público, son los que también la han mantenido en pie a la largo de más de 20 años de carrera artística.