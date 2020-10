El radical look de Violeta Isfel que desató la locura entre fans

En más de una publicación, la actriz Violeta Isfel ha causado polémica en las redes sociales, pues solo basta recordar que el pasado mes de agosto estuvo en el ojo del huracán tras compartir una fotografía en Instagram en la que aparece recostada en la cama con una lencería muy atrevida, sin calzón y con una mano en su parte íntima.

Imagen que a la protagonista de la novela Atrévete a Soñar le costó muy caro, pues recibió muchos mensajes ofensivos como que era una vulgar. Pese a que muchos aseguraban que la cuenta de la actriz había sido hackeada, ella desmintió y aseguró que ella había compartido la sexy fotografía.

“Porque la vida se trata de disfrutar simplemente el aquí y ahora. Mi esposo les desea ¡Buenas noches!. Atentamente, Dios Padre y Diosa Madre universales”, escribió la actriz junto a la imagen. Desde entonces Isfel no se había visto envuelta en otro escándalo, hasta que hace unos días contó la pesadilla que vivió cuando grabó Atrévete a Soñar, novela que le abrió muchas puertas por su incréible interpretación de Antonella.

‘Para mí no fue divertido, fue muy difícil, te voy a explicar. Es que me gustaba un montón bailar, cantar y actuar y llevaba muchos años tocando puertas para encontrar esa oportunidad (…) No tuve la oportunidad de disfrutarlo (el éxito). Yo sentí que podía trabajar y llegaba a mi casa y podía tener mi vida normal, te das cuenta que no, o sea, tienes que estar con una sonrisa 24/7 y tienes que estar en disposición de atender al público cuando lo necesita porque para ti son desconocidos, pero para ellos eres parte de su vida, eso me abrumó muchísimo’, dijo la actriz.

A unos días de esta fuerte declaración, la actriz sorprendió a sus fans con un radical look. Resulta que la actriz subió a Instagram una imagen en la que aparece maquillada como 'drag queen'. "Hoy en @isfelburgersvi me puse a tono con el talentoso @tony_cardona_zuniga y su mágica #nochedeestrellas gracias a la maravillosa @studio_caropichardo @kikacravioto @ricardogonzalez530 me encanto por una noche ser #zafiro #drag #yoteamo @rupaulofficial @allaboutvalentina @sashavelour", escribió la actriz junto a una serie de imágenes.

Como era de esperarse el look de Violeta dividió opiniones. "No necesitas tanto si tu cara es tan hermosaaaa", "Que maquillaje tan mas espantoso!!!!", "te ves increíble", son algunos de los comentarios. Cabe señalar que Violeta decidió lucir ese look debido a que inaguró una hamburguesería que llevaría por nombre "Noche de estrellas" y las 'drag queen' protagonizarían un show.

En está pandemia de coronavirus Violeta Isfel abrió su corazón y contó el infierno que vivió al lado de su ex esposo. Durante una entrevista con Aurora Valle la actriz contó la serie de problemas que vivió durante el embarazo de su hijo Omar -quien hoy es un adolescente-, con el padre del mismo, Rommel Ramírez, que además de "desaparecerse" e incumplir con sus obligaciones de padre, casi golpeaba a la actriz.

"Yo sabía que quería ser mamá, nada más que no me fijé con quién, evidentemente; entonces, en ese momento, mi relación empezó a ser rara; el papá de pronto no llegaba o cosas así, el tenía un alcoholismo terrible; había muchas inconsistencias, pero yo traía puestos mis lentes rosas y entonces, a todo lo buscaba una justificación: todo va estar bien; hoy por tí, mañana por mí; con este afán de salir adelante sin darte cuenta que estaba pisándome yo misma, ¿no?", relató la actriz.

Según contó Violeta, ella era muy sumisa y al vivir en la casa de sus suegros, tenía que someterse a sus reglas y quedarse callada en muchas ocasiones; pues no se atrevía a contestar ni mucho menos a levantar la voz.

"El punto es que, decido ser mamá, él recibe la noticia, no le hizo mucha gracia, mi embarazo fue como una burbuja. Mis papás, pues sí -no quiero sonar despectiva ni juzgar a nadie- pero la educación que yo tuve pues fue otra", confesó Isfel.

"Y dije: ¿qué hago? Es el momento de ser mamá, a lo mejor y eso arregla las cosas. Chicas, ¡no lo hagan! Un hijo no arregla jamás, nada. Digo, puede que te ayude a ti como persona, pero no es la solución a un matrimonio. Y a parte nunca me casé, viví en unión libre, con él y con su familia. Porque eran su mamá, su papá, mi cuñado el más chico -que, por cierto era un dolor de cabeza- pero no voy a entrar en muchos detalles", comentó la actriz.