El pronunciado escote de corazón que Aracely Arámbula lució con vestido de noche

Considerada como una de las mejores actrices de México, AracelyArámbula ha triunfado tanto en el ámbito actoral como en el musical, aunque su pasión por la actuación, la ha llevado a protagonizar las fotografías más fabulosas, como las que ha protagonizado cada vez que posa para algunas sesiones de fotografía.

Ante el lente de la cámara del artista Uriel Santana, quien es considerado el fotógrafo de las estrellas de televisión, Aracely Arámbula forma parte de las fotografías con más arte y tiene un lugar privilegiado en su estudio fotográfico o bien, en las locaciones necesarias para reacrear sus más atrevidas fotografías.

Como cuando posó con un vestido negro con un pronunciado escote de corazón y una estola color uva con la que -como siempre- Aracely Arámbula causó sensación entre sus amigos del medio artístico, así como entre sus más fervientes admiradores.

"Ara. @aracelyarambula #usantanaphoto ...cuando simplemente haces click. #TBT. @daniellezama @jorgebeltranhair #teamwork", escribió Uriel Santana en marzo de 2017, justamente a unos días de que Aracely cumpiera 42 años, en un post que refleja la elegancia de la actriz al posar desde su estudio fotográfico.

Por supuesto, las reacciones a la publicación de Santana no se hicieron esperar y se pueden leer comentarios de todo tipo; aunque es un hecho que Aracely tiene más fans que haters, pues es raro leer un comentario despectivo dirigido hacia ella o que el público le envíe malas vibras.

"Me fascina", "BELLEZA @aracelyarambula Una muñequita de porcelana... Gracias mil por compartir mi Fotógrafo favorito", "Hermosa", "Belleza mexicana", "Guapísima", "Creo que me enamoro más aún", "OMG! para cuándo más con ella?" son mensajes que se pueden leen en la lista de comentarios hechos por los fanáticos más fervientes de Aracely, entre ellos, los clubes de fans.

Y aunque alguien escribió: "Qué operada", los halagos a "la Chule" no paran; "Me dejaste sin palabras", "Bellaaaaaaaaaa Aracely", " @urielsantanafoto que bellísima es @aracelyarambula y que manera más espectacular tienes de captarla, me encantaría que me hicieras fotos eres un artistazo de verdad!!!!

"Deberías ver este hermoso #tbt que puso Uriel @aracelyarambula", fue un mensaje dirigido hacia la actriz de Telemundo, aunque seguramente ya vio las fotografías, "Espectacular!" son otros de los comentarios que se leen, aunque con la fotografía de Aracely, al parecer hay varios interesados en la fotografía:

"Hola! Que técnica para editar la piel usas? Frequency separation, Portraiture, etc? Me encanta tu trabajo!". La instantánea de Aracely Arámbula compartida en un #TBT por Uriel Santana, hasta el momento, tiene 4,171 likes y un total de 56 comentarios.

Es muy posible que ambos famosos sigan trabajando juntos, pues de acuerdo a lo que expresa Santana, desde siempre ha hecho "click" con Aracely Arámbula y es su fotógrafo de cabecera y ella su musa inspiradora.

Recientemente, el quinto día de este 2021, Uriel captó a Aracely en unas fotografías, como Dios la trajo al mundo, lo que causó sensación entre su más de 5.5 millones de fans de su cuenta oficial de Instagram y este 6 de marzo, la ex esposa de Luis Miguel, cumple 46 años, por lo que Santana podría volver a capturar una imagen de la actriz.