El pronunciado escote de Aleida Núñez con el que derrocha coquetería

La actriz Aleida Núñez volvió a confiar en su belleza y cuerpazo para hipnotizar a sus millones de seguidores de su redes sociales, al posar de forma sugerente y con un vestido de prolongado escote, complementando el cuadro con una de esas miradas "que matan".

Y es que, Aleida Núñez, la también estrella de televisión, aprovechó el pasado domingo 14 de febrero para regalar "afecto virtual" a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que posó de nuevo para volver a enamorar a sus más fervientes admiradores, en especial, su público masculino.

Lee también: Aleida Núñez destrona a Yanet García en traje revelador

"Feliz día del amor... llévalo cada día a tu vida", escribió Aleida Núñez, al pie de la tercia de fotografías en las que la también modelo, vistió para sus más de 3,4 millones de seguidores. Se trata de un modelito, creación de los artesanos mexicanos, que la actriz de "Mañana es para Siempre" (2008), lució muy sensual.

La abertura del escote sin sostén, que la guanajuatense utilizó para posar en una de sus más recientes publicaciones de su perfil de Instagram, ha maravillado a sus seguidores, pues la también modelo mostró sus exuberantes pechos, mientras lucía pierna a la par de unas zapatillas color blanco, tipo stiletto.

La surgerente pose al filo de una puerta y la mirada misteriosa con la que Aleida hipnotizó a sus fanáticos, a la par de su rubia melena, fueron los que encantaron a sus admiradores, motivo por el cual, la actriz de 40 años, recibió un sinfín de halagadores y atrevidos comentarios.

Lee también: Con pequeño body rosa, Aleida Núñez hace fantasear

Y es que, la mexicana es fanática de lucir su excéntrico cuerpo, a travésde vídeos y fotografías en las que utiliza los outfits más chiquitos o escotados para seguir cautivando a sus fanáticos.

El actor Rafael del Villar, fue el primero en aplaudir la sensualidad que Aleida derrochó en la sesión fotográfica que se tomó en las instalaciones de un hotel de Quintana Roo.

"Nice", "Divina!!" "Guapísima!!!", "You can’t have it both ways" (No puedes tener las dos cosas), son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publiación. Sin embargo, hay uno que además de ser fuera de serie, tamibién es desgarrador, de un usuario pidiendo que le ayuden con víveres porque no tiene comida para darle comer a sus hijos.

Las atrevidas postales han llegado a un total de 102,141 'me gusta' y por lo menos 947 comentrios que siguen halagando la belleza de la actriz.