El príncipe Carlos y la tormentosa confesión a Lady Di antes de la boda

La vida de la familia real de Inglaterra no ha sido nada fácil para algunos de sus integrantes a lo largo de la historia; así se ha dejado ver por Penny Thornton, quien fuera la astróloga de Diana Spencer o la Princesa Diana de Gales, quien reveló un tormentoso dato sobre la vida de la fallecida princesa.

Estas declaraciones pueden verse en la nueva serie documental sobre la familia real de Reino Unido, The Diana Interview: Revenge of a Princess, en la que Thorton contó: "Una de las cosas más impactantes que Diana me dijo fue que la noche antes de la boda, Carlos le dijo que no la amaba".

Por otro lado, la astróloga dijo que era muy probable que el Príncipe Carlos no quisiera asistir a su propia boda real con una idea falsa: "Creo que Carlos no quería ir a la boda con una premisa falsa", continuó Thornton. "Quería arreglar las cosas con ella y fue devastador para Diana", agregó.

Para Lady Di, la noticia fue tan dolorosa que consideró seriamente cancelar su boda real, pues no estaba de acuerdo en vivir una vida que aunque llena de lujos, finalmente era falsa.

"Ella no quería seguir adelante con la boda en ese momento", contó la astróloga Thornton. "Pensó en no asistir a la boda". Sin embargo, finalmente se casaron y aparentaron algo que no era; tanto que al final la princesa demostró que no era feliz, luego de haber tenido dos hijos del príncipe Carlos y así lo hizo ver también el heredero al trono.

De hecho, las alarmas estaban encendidas para Lady Di antes de dar el sí y llegar al altar. Pues tras concretar su compromiso la pareja concedió una entrevista en la que luego de la suposición de un periodista quien dijo que la pareja estaba enamorada, considerando que el teérmino enamorado podría asumirse a cualquier situación de rutina, el príncipe Carlos negó tal suposición, pero dejando claro que lo que sentía por la princesa no era amor precisamente.

Pero el golpe más duro para la princesa Diana de Gales, llegó cuando se enteró que su prometido y más tarde su esposo, le estaba siendo infiel con Camila Parker (quien actualmente pertenece a la familia real, luego del fallecimiento de Diana Spencer); aunque la madre de Enrique de Sussex, Guillermo de Cambridge ya tenia ciertas sospechas.

Aunque por otro lado, Diana de Gales cobró venganza y en una entrevista a la BBC en 1995, la princesa confesó haber tenido un romance con James Hewitt, un ex oficial de caballería, mientras estaba casada con el príncipe Carlos. Tras los constantes engaños entre la pareja, en 1996, Diana y Carlos se divorciaron luego de 15 años de "feliz matrimonio".

Y para reafirmar que nunca le interesó la corona ni el trono, Diana fue muy astuta y un paparazzi la captó mientras saliía con Dodi Al-Fayed, un heredero de una firma multimillonaria en Europa; lamentablemente, en esa "escapada" que la princesa se dio para probar su libertad, falleció en un trágico accidente, el 31de agosto de 1997.

Estos y otros detalles más se podrán ver en la cuarta entrega de "The Crown" que estará disponible en Netflix a partir del próximo domingo 15 de noviembre.

