El perfil perfecto que Demi Rose lució sin sostén en el jacuzzi

La playa es uno de los lugares favoritos de la modelo Demi Rose para lucir sus curvas y tomarse las fotografías más intensas, mismas que comparte a través de sus redes sociales. Pero las piscinas y jacuzzis, también son el escenario perfecto para lucir sus curvas... o su perfil perfecto con bikini de hijo y ¡sin sostén!

Pues para ella, el agua, es símbolo de libertad, pero también de que es una mujer empoderada, pues en combinación con el líquido vital, la británica provoca tantas emociones en sus seguidores, que hacen que la prefieran ante un enorme abanico de opciones de mujeres hermosas alrededor del mundo.

Pese a que no tiene más de 550 fotografías, su cuenta oficial de Instagram es testigo de sus aventuras por el mundo, pues a Demi Rose, nacida en Birmingham, Reino Unido, le encanta viajar alrededor del mundo y conocer los diferentes paraísos en los que puede posar con su tremenda figura.

En enero de 2020, la modelo británica decidió empezar su travesía como viajera frecuente, por las playas de México que, al igual que muchas otros famosos, son las favoritas para pasar unos días de relax. El Caribe Mexicano fue esta vez, la opción a elegir de Demi para mostrar sus exuberantes curvas en uno de sus perfiles más perfectos.

"Innocent eyes have the best view of the world. @ger.arte @azulikofficial" (Los ojos inocentes tienen la mejor vista del mundo), escribió la británica, tras posar desde el jacuzzi de un hotel de Tulum, Quintana Roo, sin sostén y luciendo uno de sus bikinis más chiquitos, mientras cubre sus encantos sólo con sus manos.

Demi Rose es una de las modelos que tiene sus curvas más definidas en comparación de todas las que existen en el mundo y es por ello que siempre logra enamorar a sus seguidores, pues para muchos, es un privilegio verla aunque sea a través de una pantalla de celular o computadora.

Y para muestra basta un botón, pues tras publicar un par de intensas postales, la londinense se ganó los comentarios más halagadoresy respetuosos, como: "¿Qué se siente ser tan hermosa, existe demasiada competencia y envidia entre las mujeres tan lindas como usted, como lidiar con eso?".

O "OMG! You cast your spell upon men, and they are forever yours!" (¡DIOS MÍO! ¡Lanzas tu hechizo sobre los hombres, y serán tuyos para siempre!". Y es que a decir verdad, sus encantos son muy superiores a los de muchas otras top models, que incluso son sus colegas, pues ese rostro angelical que la modelo posee, no cualquiera lo tiene.

"Q maravilhosa delícia!!", expresó un fan brasileño, "Lawd how mercy" (¡Ten misericordia!), "The most beautiful, best, most attractive and lovable girl in the world" (La chica más bella, mejor, más atractiva y adorable del mundo), son otros de los comentariso que se leen en otra de sus publicaciones que han soprendido gratamente a sus fans del mundo entero.