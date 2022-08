El pequeño bañador dorado con el que Daniella Chávez invita a la piscina

En su visita a México, la modelo Daniella Chávez hizo suspirar tras publicar una serie de atrevidas postales, pero unas de las que más revuelo causó en redes sociales, fue un foto y un vídeo luciendo su pequeño bañador dorado con el que invitó a darse un chapuzón junto con ella en la piscina.

La chilena de 36 años se metió a nadar a una alberca techada con cascadas y un tanto oscura; no obstante, su sensualidad habría deslumbrado a cualquiera dentro de la misma, toda vez que lució su pequeño bañador dorado con el que dejó muy poco a la imaginación.

Fue en Casa Malca de Tulum, Quintana Roo en el Caribe Mexicano, donde Daniella Chávez hizo de las suyas tras lucirse en diversas postales este verano. "Come Here!" (¡Ven aquí!) se lee debajo de la primera de dos publicaciones en su cuenta de Instagram, en las que luce cuerpo de diosa con dicho bikini.

Y es que, en el clip se detallan las curvas de Daniella Chávez a la perfección sin dejar duda de su exuberante belleza. Por lo que colegas como Dajana Gudić, no dejaron de enviarle sus impresiones; ella le lanzó un "Hottie" (Bombón), mientras que Gabriel González dijo: "Babe!".

Catherina Javiera aseguró: "Amiga , te pasaste!!!", y hubo quien le dijo: "Más linda que el Sol... Bebé". Los caballeros tampoo perdieron la oportunidad de hacerle ver lo bella que se ve: "Gorgeous!! absolutely stunning!!!!" (Preciosa!! ¡¡¡¡Absolutamente impresionante!!!!).

Y una primera instantánea que publicó la ex conductora de Televisa Deportes sobre esta hazaña, causó aún más revuelo, luego de que mostrara toda su retaguarda adornada por la diminuta prenda dorada.

"Baby ¿Qué Más?", preguntó la chilena luego de su postal. Otra de sus colegas que reaccionó fue Verónica Perasso, quien expresó: "Me muero... qué bella", y Alexa Dellanos le envió un cariñoso saludo "Hi baby" (Hola, bebé), mientras que Georgina Mazzeo mostró su sorpresa: "Por Dios".

Con dicha postal, Daniella Chávez ha logrado llevarse 227,087 corazones rojos y alrededor de 2,700 comentarios, al igual que con su clip que ha dejado con la boca abierta y el ojo cuadrado a más de uno.

