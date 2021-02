El payasito con el que Maribel Guardia demostró que todo está en su lugar

La actriz Maribel Guardia arrancó suspiros, al deleitar con un payasito color púrpura o mejor conocido como outfit deportivo, con el que demostró que a sus 61años, ¡tiene todo en su lugar!, ¡sí!, es decir, cada partede su cuerpo está donde debe de ir y sin casi ninguna imperfección.

La tarde del pasado martes, la costarricense demostró una vez más que cuando se quiere, se puede, y sus rutinas de ejercicio son su mejores aleadas para seguir conservando ese ¡cuerpazo de envidia! Tanto así, que ha sido criticada por compararla con esos adultos mayores que hacen fila para recibir la vacuna del Covid-19, pues Maribel Guardia, tiene una vida muy diferente al resto de las personas de su edad comunes y corrientes, como la estrella de televisión que es.

Y como el día a día, la ex Miss Costa Rica compartió en su cuenta oficial de Instagram, la fotografía que maravilló una vez más a sus fans, que provocó suspiros y algunas cosas más... Pues pese a que ese payasito no tiene ningún escote, es como si fuera una máquina de rayos "X", pues revela más que un cuerpo perfecto.

"La próxima vez que pienses en algo bonito, piensa en ti. #look @modafitness.xalapa #feliz #martes #graciasdios... #vida #alegria #actitudpositiva", se lee en la descripción de la postal en la que Maribel Guardia aparece posando en una de las jardineras de su nada modesta residencia.

Por supuesto, los piropos estuvieron a la orden del día, pues ese outfit deportivo color púrpura que deja ver totalmente el cuerpo de reloj de arena de la esposa de Marco Chacón, es uno de los que la actriz de telenovelas ha presumido con orgullo.

El primero en reaccionar fue su amigo, el ex luchador y actor Latin Lover, quien no dudó en expresar su admiración por la madre de Julián Figueroa con un: "Hermosa", mientras le dejaba una rosa roja. Por su parte, la modelo Isabel Madow sólo prendió fuego, literalmente a la publicación de su amiga.

Y entre sus más de 6.4 millones de seguidores, también hubo alguien que destacó que no cualquiera tiene la escultural figura física que posee Maribel; así se expresó: "Guapísima... ya quisieran muchas verse así a tu edad incluyéndome".

"PRECIOSAAAA", se lee también; aunque en esta ocasión, Guardia no se salvó de ser señalada por su rostro, pues muchos han dicho que cuando se ríe, más bien parece que está llorando... "Qué pasó, tu cara jajaja"... pues a su edad, es mucho no tener ni una pequeña imperfección. Sin embargo, lo que se señala por parte de los fans, es el semblante tan "raro" que se le ve a la ex esposa del fallecido cantante Joan Sebastian.

Los demás mensajes que se leen a simple vista en la caja de comentarios, sólo repararon en emojis de ojos de corazón y de buena vibra. La instantánea de Maribel, ha logrado 73,465 corazones rojos y un total de 777 comentarios.