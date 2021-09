El par de escotados outfits de Demi Rose que la hacen ver como una diosa

El verano está a nada de terminar; no obstante, la modelo británica Demi Rose sigue cautivando a su público virtual desde sus redes sociales en las que ha aprovechado para lucirse en paisajes diferentes. Desde su llegada a la isla de Capri, Italia, hace unas semanas, la top model ha cautivado a todo el mundo con su belleza como cuando utilizó un par de escotados atuendos que pasan como vestidos de noche y la hacen ver como toda una diosa.

Y es que, la magia radica en lo largo de la falda que se desprende de cada uno de los outfits que obedecen a un par de bodies en colores negro y rosa fucsia que modeló en el archipiélago italiano en el cálido verano que oscila entre 23 grados centígrados.

Y haciendo gala del primer atuendo con el que lució sus prominentes curvas, Demi Rose compartió una tercia de postales en las que luce ese atuendo que más bien parece un vestido de gala. En la descripción de dicha publicación, la británica de 26 años escribió: "La vie en rose" (La vida en rosa).

Lee también: Tras posar de perfil con entallado vestido de cuero, Marjorie de Sousa es llamada arte

En las instantáneas, la también modelo de Pretty Little Thing, lució una vez más sus atributos con la sensualidad que la caracteriza y colegas como su colega Natalie Little, temió por posiblemente emprender el vuelo: "I am afraid that..." (Me temo que volarás a un nuevo mundo).

Otra de las amigas de la británica, expresó: "I go crazy remembering your longer!" (¡Me vuelvo loca recordándote!), "Omg, you have the best pictures" (Dios mío, tienes las mejores fotos). Pues al momento, la celebridad de 26 años ha logrado reunir más de 473 mil corazones rojos y arriba de 4 mil mensajes.

Lee también: En un lujoso yate desde Capri, Italia, Demi Rose presume cómo pasa el verano

En una segunda publicación, británica que vive en Ibiza, España, dejó ver sus curvas entre las trasparencias propias de un body con falda de encaje que además sirvió para lucir sus atributos traseros que encantan a todos sus fanáticos que ascienden a 17.6 millones de seguidores en Instagram.

Modelando por la habitación que parece ser una casa en Capri, Italia, Demi Rose acompañó el clip del tema "La vie en rose" en voz de Emily Watts. Acto seguido, sus amigas y colegas del medio del modelaje, reaccionaron con desafíos y preguntas, tales como: "If I win can you resend it in a piсata to me... this looked very therapeutic" (Si gano, ¿puedes reenviarme en una piñata... esto parecía muy terapéutico?).

"A world where roses bloom" (El mundo donde florecen las rosas) escribió Demi al pie de su vídeo con el que ha recibido 452,103 corazones rojos y 5,300 mensajes de todo tipo, en especial, halagos y piropos.

"So much pressure" (Tanta presión), "Hey Demi, you look so beautiful" (Hey Demi, te ves tan hermosa), "Amazing babe" (Nena asombrosa), "Can our stars converge?" (¿Pueden coincidir nuestras estrellas?)... Otros más apostaron a que las flatulencias de la británica podrían resultar como un frutilla: "Farts like strawberries" (Gases como fresas); pues fue lo que Demi inspiró a expresar entre sus fanáticos.

Síguenos en