El padre de Jaime Camil fue suegro de Luis Miguel

Recientemente se dio a conocer la triste noticia de que Jaime Federico Camil Garza de Fernández, mejor conocido como solo Jaime Camil Garza, quien fue un reconocido empresario mexicano, y padre de los actores Jaime e Issabela Camil y en su momento, suegro de Luis Miguel, falleció la noche del pasado domingo a causa de serios problemas de salud, lo que lo llevó a padecer Septicemia, una enfermedad provocada por bactetias que se alojan en la sangre.

Sin embargo, aunado a su fama como empresario, el padre de Jaime e Issabela Camil, también es recordado por tener grandes amistades con las celebridades del medio artístico mexicano y extranjero.

En los años 80's, cuando Luis Miguel, estaba en todo su apogeo, éste tuvo una gran relación con el fallecido empresario debido a que "El Sol de México" se enamoró de su hija -Erika en la bio serie del cantante (interpretada por Camila Sodi), Issabela Camil en la vida real-, y fue quien le ayudó a llegar a España cuando Luisito Rey, el padre de Luis Miguel, estaba en su lecho de muerte, por lo que no alcanzó a decirle lo que en realidad había pasado con Marcela Basteri, madre del cantante.

Entre otras cosas, en "Luis Miguel, la serie", se puede ver que fue el propio Jaime Camil Garza, quien lo ayudó a evitar caer en prisión debido a que el padre del cantante lo orilló a tener problemas con Hacienda (SAT), gracias a su mal manejo de los recursos económicos; pues el empresario le prestó una fuerte cantidad de dinero para que "El Sol", pudiera salir bien librado con la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

El hecho lo confirmó el protagonista de "Por ella soy Eva" (2012), en algunas entrevistas, además de contar cómo fue que Luis Miguel se hizo muy amigo de la familia y de su propio padre, al grado de ser como un integrante de la dinastía Camil.

"Es raro. Me acuerdo vagamente que estábamos en Valle de Bravo, alguien presenta a mi papá con Luis Rey. Luego llegó Luis Miguel y salimos a pasear juntos. Mi papá le toma gran cariño desde entonces y se convierte en parte de la familia", contó el actor.

Por otro lado, el actor ha dicho que además de ver y sentir a Luis Miguel como un hermano, no existían celos de ningún tipo ya que su padre les daba su lugar a cada uno de sus hijos como lo que eran; y fue tanto así, que el cantante se refería a Camil Garza como 'papá'.

"Éramos muy buenos amigos. Él se refería como 'pá' a mi papá. Era como un medio hermano. No me daba celos, porque mi papá siempre nos dio el lugar que merecemos", reveló Jaime Camil.

A la par, Tony Starr que fue la segunda esposa del empresario y madre de Issabela Camil, también habló sobre la relación que una vez existió entre el cantante y la familia.

"Luis Miguel era como un hijo nuestro por muchos años y por circunstancias la amistad se alejó, regresó y se alejó. Pero viendo todo lo que están publicando y haciendo de Luis Miguel nos trae memorias maravillosas, fue verdaderamente como un integrante de la familia", reveló la segunda esposa del empresario en una entrevista para el programa de espectáculos, Ventaneando.

Y aunque la relación entre el ex esposo de Aracely Arámbula y la familia de Issabela Camil era tan estrecha, finalmente la amistad se terminó y "El Sol", se distanció notablemente; todo parece indicar que fue a raíz del rompimiento entre Issabela y el cantante puertorriqueño nacionalizado mexicano.

"Después él -Luis Miguel- desapareció, sucedieron cuestiones que no valen la pena comentar, pero son más de él que mías…Hubo un distanciamiento, o quizá la amistad se desgastó, no sé", contó Issabela Camil en su momento. En la actualidad, Luis Miguel no mantiene ningún tipo de relación con la familia Camil.

