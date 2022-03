El outfit de pronunciado escote con el que Jennifer Lopez recibió galardón en iHeartRadio

El pasado 22 de marzo, la cantante Jennifer Lopez engalanó el escenario de los iHeartRadio Music Awards, premiación en la que la 'Diva del Bronx' recibió un importante reconocimiento gracias a su impacto en la cultura por, larga trayectoria y relevancia, tras dos décadas de exitosa carrera.

Pero para recibir el premio Icon (Ícono) -uno de los momentos más emotivos de su carrera artística-, Jennifer Lopez lo hizo derrochando glamour, sensualidad y estilo arriba del escenario y frente a un público bastante imponente.

Y es que la también bailarina, actriz y productora fue una de las artistas más ovacionadas de la noche, gracias a su fama, belleza y por brillar siempre en cada escenario en el que se para; en este caso, en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles, California.

Pues siendo una estrella de su nivel, Jennifer Lopez utilizó tres outfits para sus actuaciones en la gala y esta vez, eligió el color verde en diferentes tonos. El primero y más comentado, fue un outfit que obedece a un body color verde oliva de pronunciado escote y mangas asimétricas complementado con un falda de chifón del mismo tono. El diseño es de Stéphane Rolland y pertenece a la colección de alta costura primavera-verano 2022.

JLo adornó su outfit con un cinturón de enorme piedra y accesorios de oro blanco y diamantes de la firma Messika. La novia de Ben Affleck optó por un maquillaje natural con los párpados ahumados y labios en tono nude; así como su cabellera rubia, suelta y ondulada.

Un segundo outfit con el que cantó "Get Right" en el escenario, es mono de tres piezas (un top que se complementa con un collar y un pantalón ajustado) que han sido unidas por anillos y cadenas de metal, así como sus características botas negras altas. Este look es diseño de Roberto Cavalli.

Y el último y con el que brilló en la alfombra roja, se trata de un top y pantalón estilo pata de elefante color verde bandera confeccionado en terciopelo con un ensamble tipo abrigo blanquinegro de raso que son del mismo diseñador.

Y fue a través de su cuenta de Instagram que la neoyorquina de 52 años ha recibido todo tipo de ovación y de poyo infinito de su casi 200 millones de seguidores en Instagram, tras compartir postales y vídeos de los tres momentos en los que brilló en la entrega de premios.

