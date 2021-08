El outfit de escote cruzado con el que Aracely Arámbula asoma sus encantos

El pasado fin de semana y bajo el sol veraniego el pacífico mexicano, la actriz Aracely Arámbula sorprendió una vez más luciendo curvas con un sensual outfit de escote cruzado con el que aprovechó para presumir sus encantos que inevitablemente se asomaron entre la prenda.

Un pantalón y una blusa de escote cruzado cuyo diseño obedece a una sola tira larga con la que cubre sus encantos, fue con el que Aracely Arámbula deslumbró en su última publicación de su cuenta de Instagram; misma que algunos fanáticos compartieron en sus historias.

La actriz de telenovelas, es amante de disfrutar el sol del verano y con ello, lucir cuerpazo con sus más diminutos bikinis o los escotes más reveladores; no por nada, se ha convertido en la favorita de muchos de sus seguidores.

"#sábado... Amando este paraíso y la naturaleza, como me gusta #Acapulco no deja de encantarme la vista, no hay lugar que no se vea linda la Bahía mi #ArAfamilia bella, eso sí, sigamos cuidándonos #porsalud #Sanadistacia con todas precauciones, un momento de #tranquilidad, foto de mi adorado Acapulco #friends #love #family #friendship #weekend #fotografía #mylove @urielsantanafoto", escribió la ex de Luis Miguel en la descripción de la postal.

Y el primero en reaccionar a la publicación de 'la Chule', fue su amigo y fotógrafo de cabecera -con quien a menudo viaja a Acapulco-, Uriel Santana, quien escribió: "Te amooooo"; pues desde hace años, es quien ha capturado las imágenes de la estrella, oriunda de Chihuahua, México, que circulan en redes sociales.

Otra de las actrices que reaccionaron a su belleza, fue la venezolana Marjorie de Sousa con un "Hermosa". Por otro lado, una de las tantas fanpages (página de fans) de Arámbula, también expresó su admiración por "La Doña": "La cuerpa en todo su esplendor, a tus pies mi reina".

"La más hermosa", "Diosa" y "QUE BELLEZAAA", son otros de los piropos que se llevó la famosa, que a sus 46 años de edad, está como quiere... Otras fanáticas agradecieron su existir con cariñoso mensaje: "Gracias por hacer de mis días los mejores, te amo mi Ara bella, que belleza, eres hermosa por fuera pero más lo eres por dentro con tu gran corazón".

Más de 122 mil usuarios de Instagram son los que han reaccionado a la sensualidad de Aracely y por lo menos, otros 1,280, se han tomado el tiempo para enviarle sus comentarios, como éste: "MUERO POR TI, ERES FANTÁSTICA... gracias por existir, Dios te llene de felicidad siempre!!!".

