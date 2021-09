El mini vestido tinto con el que Malillany Marín brilló en concierto de Maluma

“Las chicas sólo quieren divertirse…”, esa frase fue la que pareció aplicar Malillany Marín durante su reciente visita a Las Vegas desde donde provocó suspiros al presumir cuerpazo con un mini vestido en color tinto, con el que no perdió el glamour y dio cátedra de cómo lucirlo con unos tenis.

La actriz de televisión y modelo cubana sorprendió al aparecerse en el concierto que Maluma brindó el sábado por la noche en el Mandalay Bay Arena, de Las Vegas, Nevada, a donde acudió acompañada por la conductora mexicana Karla Pineda y algunas otras amigas.

Fiel a su estilo de no perder la clase aunque esté utilizando tenis, Malillany Marín mostró cómo portar un mini vestido tinto con este cómodo calzado, y no sólo eso, sino que además brilló en la presentación del cantante colombiano, robándose los suspiros a su paso.

Lee también: De verde y blanco, Carolina Miranda presume que es muy mexicana

Desde su cuenta oficial de Instagram, la originaria de La Habana, Cuba, compartió con sus seguidores unas imágenes e historias en las que dio a conocer que se encontraba de visita en Las Vegas para asistir al concierto que Maluma dio en aquella ciudad estadounidense y de paso divertirse un poco con algunas amigas.

La actriz mostró su sensacional look posando de espaldas con un vestido en color tinto brillante, sin escote pero con una gran espalda baja en la zona dorsal. La prenda se ceñía a sus espectaculares curvas y la hacía lucir despampanante, aunque le puso un elemento arriesgado que cambió el estilo de su outfit.

Como toda una fashionista, Malillany Marín siguió su instinto y combinó su espectacular mini vestido tinto con unos tenis blancos con vivos en color rosa, con los que lució muy cómoda y le imprimió su propio sello a su look, sin errarle en absoluto, dando cátedra de cómo llevar un atuendo de este estilo con un calzado que originalmente no está hecho para él.

En sus historias de Instagram, la actriz de “Hasta que el dinero no separe“ compartió varios Videos en los que se le ve cantando y modelando su vestido mientras se encuentra en el concierto de Maluma; en otros pequeños clips, se le observa en primer plano y al fondo el cantante colombiano sobre el escenario.

Malillany Marín presumió su outfit desde el concierto de Maluma en Las Vegas. Foto Instagram Malillany Marín

Lee también: Vestida de Tehuana, Malillany Marín enamora y celebra inicio del mes patrio

Malillany Marín se llevó un sinfín de piropos en sus redes sociales al postear la fotografía de su outfit y sus fans se lo hicieron saber: “Muñeca”, “Nos pareció ver una linda princesa”, “Espectacular”, “¡Qué hermosa, como siempre!”, “Girls Just Wanna Have Fun… Let’s do ir!”, “Amiga, estás cada día más hermosa“, “A ti te salen las estrellas porque brillas más que todas ellas“, “¡Qué Barbie!”.

Malillany Marín utilizó un mini vestido tinto que combinó con unos tenis para lucir espectacular. Foto Instagram Malillany Marín

La histrionisa naturalizada mexicana se lució con este outfit y demostró que trae el glamour en la sangre, como lo ha dejado de manifiesto en diversas publicaciones que ha compartido en su cuenta de Instagram, y se ha convertido en una de las famosas con más estilo y sentido de la moda del medio del espectáculo nacional.

Síguenos en