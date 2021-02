El mini jumpsuit con el que Aracely Arámbula luce como ángel

Como un auténtico ángel, lució la actriz Aracely Arámbula cuando posó con un mini jumpsuit color blanco, mismo que además, la hizo lucir elegante, como toda una diva, gracias al buen gusto que la actriz tiene para vestir, así como al cuerpazo del que es poseedora; cracterísticas que le han dado su personaje de Altagracia Sandoval de "La Doña".

Pues como la gran señora que interpretó en la historia de Telemundo, Aracely Arámbula, siempre ha lucido glamorosa, elegante y hermosa, como toda una estrella de televisión; y esa situación los fans se lo agradecen infinitamente, al grado de tener la fortuna de que tantos seguidores abran una fanpage (página de fáns) o cuentas dedicadas a su belleza y talento.

En esta ocasión, el perfil bajo el nombre de @voguearacelyarambula, fue tajante con la actriz a través de la descripción de dicha fotografía, en la que "la Chule", luce como un bombón: "Es bonito ¿sabes?, tener a alguien a quien ames tanto que duele. @aracelyarambula".

Lo que no refleja otra cosa que no sea el amor y la obsesión que le tienen a Aracely Arámbula y que les duele no poder tenerla cerca. Pues si duda, les encartaría sentirse afortunados de poder convivir con la también protagonista de "La Patrona" (2013).

Vestida de blanco, medio recostada y tras portar ese mini jumpsuit, mientras hipnotiza con sus mirada verde a la cámara, la actriz mexicana lució ¡espectaculres piernas! Esta vez, su melena corta, la hizo lucir como una seductora dama de los años 50's, que indiscutiblemente atrapó a sus seguidores.

Además de una melena rubia, esta vez lució su cabello en una corta melena, lo que le da aún más, cierto carácter y la elegancia debida para dar vida a una 'Doña'.

La belleza de la ex pareja de Luis Miguel no tiene límites, por lo que se ha posicionado como una de las acrtrices mexicanas más queridas que ha triunfado en Estados Unidos.

"Muy hermosa mi princesa @aracelyarambula", "Muy cierto", "Hermosa mujer", son los comentarios que se alcanzan a leer al pie de la sensual fotografía de la actriz de "El señor de los Cielos".

Y aunque la postal fue compartida por este perfil, es un hecho que con su look, Aracely Arámbula ha enamorado a chicos grandes con su elegancia y sensualidad... pues ¡es toda una diosa!