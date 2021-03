El mini body con el que Demi Rose luce tremenda figura de reloj de arena

Con tan sólo 25 años de edad, la modelo Demi Rose le ha dado la vuelta al mundo con sus infartantes fotografías, pues aunque la top model sea partidaria de viajar con mucha frecuencia, también ha cautivado a sus fanáticos a través de las redes sociales, como cuando posó con un mini body que además de chiquito y escotado, dejó vers sus tremendas curvas.

Fue el pasado 31 de enero, que la londinense cautivó una vez más a sus más de 16 millones de seguidores, al lucir con una de sus prendas más provocativas; se trata de un escotado y resacado body blanco que merece considerarse como una mini pieza de vestir, al hacer que Demi luzca su más exuberante figura.

Para Demi Rose no existe el frío, pues enero es un mes en el que el invierno sigue más vigente, pero el clima no le hace nada a la modelo y es por ello que se da el lujo de lucir una y otra vez sus diminutas, transparetes y mini prendas con las que deja muy poco a la imaginación.

Y tras compartir un par de imágenes en las que luce ese mini body color blanco aperlado y destacar su belleza, la top model originaria de Birmingham, Reino Unido, dio la opción a sus seguidores que le hicieran saber cuál de las dos postales les gustaba más.

"First or second photo? @prettylittlething" (¿Primera o segunda foto?), escribió la famosa, no sin antes postear un corazón blanco, dedicado a Pretty Little Thing, la firma para la que trabaja y de la que siempre modela las más atrevidas prendas.

Por lo que la tambien DJ, arrancó suspiros y provocó los más halagadores mensajes que se lee en la caja de comentarios, tales como "You are a vibe" (Eres vibra). Por otro lado, fue el perfil de la marca, quien posteó sólo corazones riojos.

Y es que, con la escotada y resacada prenda, Demi, no sólo logró endulzar la vista de sus seguidores, sino presumir una vez más (aunque sea a medias) esa figura reloj de arena que la modelo posee, o en todo caso ese cuerpo de pera ue la británica ha presumido tantas veces.

La postal de la celebridad que busca ocupar un imporante lugar en Hollywood como actriz de cine, ha logrado al momento, 634,221 likes y se pueden leer alrededor de 6,584 mensajes.