El mini bikini con el que Lourdes Munguía hipnotizó a sus fans

A sus 60 años, la actriz Lourdes Munguía sigue causando revuelo entre sus fans, pues ha demostrado ser firme en sus convicciones que la han llevado a conquistar al público tras lucir una figura envidiable, como cuando hipnotizó a sus fans al lucir un mini sensual bikini.

La también actriz de telenovelas ha resultado ser toda una atracción para sus fanáticos y son quienes la siguen y la apoyan a través de sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, con más de 401 mil seguidores, ha compartido sus momentos más sexies y atrevidos.

Fue en el verano de 2019, que Lourdes Munguía hipnotizó y lo que es más, dejó atónitos a sus seguidores, al posar de perfil y con un mini bikini frente a la cámara, que la dejó ver más bella y juvenil que nunca. Pues hasta cambió su particular cabello rizado, por lucirlo lacio.

Lee también: Marjorie de Sousa y sus outfits más encantadores de La Desalmada

"@wdproducciones @winniedalay #vacation #life #enjoy #sábado", escribió la actriz de Televisa, en agosto de hace prácticamente dos años, demostrando ser una de las actrices más cotizadas por su físico y belleza como su entrañable amiga Maribel Guardia, con quien comparte secretos de belleza y tips para estar en forma.

Y es que, Lourdes Munguía ha sido invitada a diversos programas como "Hoy", en los que ha compartido las rutinas de ejercicio que acostumbra a hacer a diario y por supuesto, la dieta que lleva para no subir un gramo de grasa y por supuesto, para no perder su sensacional figura.

Lee también: Cuando entalladita, Lourdes Munguía destronó a Maribel Guardia en vestido rojo

Pues entre sus secretos, está el de no comer pan, pues siempre ha dicho que no sirve de nada al organismo y que más que ayudar, estorba debido al contenido calórico, por el que las personas engordan fácilmente; así que la estrella de televisión prefiere sustituir al grupo de los cereales por verduras verdes y jugos de frutas naturales.

Y dada la postal, Munguía ha recibido mensajes de admiración de su público, quienes no reparan en halagarla tras su envidiable figura; algunos se leen: "Muy guapísima... encantadora, saludos", "Simplemente espectacular, saludos", o la fanática que jugó con las edades y comentó: "Yo Tengo 28 Usted Tiene 60 ....I would still Make you my Girl.... #myfavoritegirlintheworld" [Todavía te haría mi chica... #michicafavoritaenelmundo].

"Que bombón de mujer", "FELICIDADES, admiro a las mujeres, con esencia de Venus", "Eres un ángel", "Está Usted buenísima", "Bonito cuerpo", "Qué hermosa", "Preciosura linda", son otros de los cientos de piropos que se pueden leer tras un total de 2,478 comentarios y 49,285 corazones rojos como reacción a su belleza.

Síguenos en