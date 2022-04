El mensaje de Debanhi Escobar que Samadhi Zendejas ignoró y por el que ahora llora

Tras darse a conocer la repentina muerte de la chica Debanhi Esobar (originaria de Monterrey, Nuevo León, México) y de que la Fiscalía del estado la confirmara, diversos famosos han levantado la voz con el fin de exigir justicia para la joven de 18 años; entre ellos, la actriz Samadhi Zendejas, quien no pudo contener el llanto y reveló una petición que la chica le hizo meses antes de su desaparición.

Samadhi Zendejas utilizó sus historias de Instagram para hablar sobre el caso de Debanhi Esobar y contó a sus seguidores que la noticia de la muerte de la chica regiomontana la tenía desecha, pues Debahi era una de sus tantas seguidoras.

Y en un vídeo que compartió la estrella de televisión se le escucha decir: "Voy de regreso a casa después de un día largo de trabajo. Niñas, a ustedes no les puedo mentir, hoy tengo un vacío en la panza y traigo el corazón apachurrado", empezó contando.

Samadhi llora la muerte de Debanhi

La estrella de telenovelas como "Atrévete a Soñar" (2009) producida para Televisa o "Mariposa de Barrio" (2017) de Telemundo continuó narrando lo que significó para ella enterarse de la noticia de la muerte de Debanhi, pues reprobó los hechos y dijo sentirse con mucha impotencia:

"Me levanté con un noticia de una seguidora mía que me ha tenido todo el día mal, con mi corazón apachurrado, con ganas de vomitar, con muchísima impotencia… Llegué a casa, le prendí una velita y [levanté] una oración... No saben, la semana pasada lo que pedí porque estuviera bien", dijo la también actriz de la nueva telenovela "La Mujer del Diablo", casi sin poder contener el llanto.

La petición de Debanhi a Samadhi

La actriz mostró una captura de pantalla con el claro mensaje de Debanhi que le había enviado meses antes, en el que le pedía que abriera su canal de YouTube, además de responder una de sus historias:

"Querías que abriera mi canal de YouTube. Ese fue tu último mensaje para mí", y ello empujó a Samadhi a hacerle una pomesa a la hoy occisa: "Alzaré la voz por ti y por todas [las mujeres]. Ustedes son lo más importante para mí; ¡las amo!".

La petición de Samadhi a sus seguidoras

La actriz de 27 años, aprovechó su poder de convencimiento y su fama para pedir a sus seguidoras que tengan la precaución necesaria en su vida diaria, pero también hizo énfasis en que hay que olvidarse de las envidias y hacer los rencores a un lado, así como los juicios que surgen entre mujeres y que luego terminan mal.

"Lo único que quiero pedirles es que si eres mujer, cuidémonos entre nosotras, no nos dejemos solas en momentos vulnerables, en momentos que sabemos que corremos riesgo... Dejemos de criticarnos y comencemos a admirarnos, dejemos de juzgarnos y empecemos a empoderarnos, mientras más voz tengamos en este país, va a estar más difícil que nos hagan daño" finalizó.

Otros famosos que se han sumado a la causa para pedir justicia por la joven regiomontana, son Alejandro Speitzer, Marjorie de Sousa, Claudia Álvarez y Natalia Téllez, quienes han utilizado sus redes sociales para levantar la voz por ella y manifestarse contra la violencia de género que se da a lo largo y ancho de México.

Las historias fueron replicadas por la periodista Nelsi Carrillo a través de su cuenta de Instagram, en el que se le ve a la actriz, marchando para manifestarse contra la muerte de Debanhi Escobar.

