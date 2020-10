El mensaje de David Zepeda tras supuesto amorío con Daniel Urquiza

El pasado 19 de octubre el mundo de la farándula se vistió de luto con la muerte del famoso estilista, Daniel Urquiza, mejor conocido como el “Rey de las extensiones”. Tras el deceso de Urquiza comenzó a circular que el actor mexicano, David Zepeda, no sólo tenía una relación de amistad con el estilista sino que tenían una relación sentimental.

E incluso el primer medio en sacar este rumor fue el programa de espectáculos por internet, Chisme No Like. Durante una emisión del programa, sus conductores, Javier Ceriani y Elisa Beristein, presentaron una serie de mensajes y audios donde supuestamente confirmaron la relación entre el protagonista de la telenovela Amores cruzados y el estilista.

“Daniel desde donde se encuentre va a estar feliz de esto que vamos a hacer porque él quería dar a conocer su relación. No se lo permitía a cachetadas, ese era el motivo, siendo él tan hablador, que a todo mundo se le ponía, este era uno de los motivos porque Zepeda no le permitía hablar al respecto”, comenzó diciendo Elisa en una de las emisiones de Chisme No Like.

Elisa también mostró unas conversaciones que tuvo con Daniel por WhatsApp, en donde él le hablaba de los planes de vender la exclusiva a una famosa revista. “Estamos negociando si nos casamos. No sé quién me pagaría mejor por la boda porque ya lo está negociando mi abogado. Estoy por cerrar lo del magno evento, la próxima semana”, la respuesta de Urquiza a Elisa.

Sin embargo, la relación entre el actor y el estilista habría terminado luego de que se filtraran unas imágenes de Zepeda con una mujer en la playa, según contaron los conductores del progtama. “Déjame hablar con él porque es muy pen… y por unos pesos hace cualquier mam…”, comentó el empresario en la conversación con Elisa.

A una semana de la muerte de Daniel Urquiza, Zepeda ha preferido no dar ninguna declaración sobre lo que se dice, aparte de su romance con el estilista que es un hombre golpeador, sin embargo, utilizó sus redes sociales para callar bocas y asegurar que hay mucha paz en su vida, pues no tiene “nada que temer ni ocultar”.

“Cuanto más débil es el calumniador, más peligrosas son sus acciones. Las personas felices no pierden el tiempo mintiendo, y haciendo el mal a los demás. La paz y tranquilidad que viene del no tener nada que temer ni ocultar no tiene precio”, escribió el actor junto a una fotografía en blanco y negro.

Pero no fue todo, ya que el actor de Tres Veces Ana, anteriormente había compartido otra imagen con el siguiente mensaje: "El que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo...". Con estos dos mensajes, el mexicano habría dado una respuesta directa a los rumores que circulan.

De acuerdo con una publicación del medio Infobae, una fan de David Zepeda lo cuestionó sobre su supuesta relación con el estilista a lo que el actor no dudó en responderle. “¿David ya supiste que se murió tu comprometido Daniel Urquiza?”, le preguntó la fan, y el actor respondió tajantemente: “Hola Estefanía, no tenía el gusto de conocerlo, lo siento mucho por él y su familia… te aconsejo que no te dejes guiar por chismes de quinta y te informes un poco más antes de verte con tal ignorancia”.

Recordemos que Daniel Urquiza fue encontrado sin vida dentro de su departamente ubicado en la colonia Polanco de la Ciudad de México.

