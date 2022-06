El jumpsuit traslúcido de una sola franja que resalta las curvas de Shakira

Después de una larga pandemia y cuando todo parece haber vuelto a su cauce, la cantante Shakira maravilló al mundo con "Te Felicito", su éxito más reciente del que incluso, se dice que la colombiana habría dedicado la letra completa a Gerard Piqué, su ex pareja y padre de sus hijos. Pero Shakira no perdió el tiempo y así lució un jumpsuit traslúcido de una sola franja que resalta sus curvas.

Pues sí, 'la chaparrita' de 44 años, se lució en el vídeo de "Te Felicito" que compartió con el cantante Rauw Alejandro de pe a pa; y es que Shakira utilizó a su colega como modelo del hombre ideal que estaba fabricando tras darse cuenta que su pareja ya no era el mismo de antes.

Pero Shakira no sólo disfrutó del baile que tanto le gusta, sino que a la par, lució extravagantes outfits confeccionados en látex, encaje, peluche, etc, de colores neutrales pero también en tonos pasteles. Aunque la magia de su ritmo de baile se acentuó más cuando la colombiana lució un jumpsuit de cuello a pies con el que dejó muy poco a la imaginación.

Lo más sexy que se ha puesto

La intérprete de "Don’t Wait Up" (2021) optó por elevar la temperatura de sus fanáticos, tras lucir un bodysuit traslúcido y con franjas de terciopelo en color guinda con el que salió bailando rompiendo los límites y contoneando sus caderas de lado a lado.

Y es que, luego de más de dos décadas brillando en la escena musical y en los escenarios de todo el mundo, Shakira no tuvo reparo en lucir su exquisita figura. "Doesn't everybody dress like this for an evening in? Photo @imxavimenos" (¿No se viste todo el mundo así para una velada? Foto @imxavimenos), escribió en su cuenta de Instagram.

Y el clip ya ha sido replicado por sus fanpages (páginas de fans), por lo que además del vídeo oficial de "Te Felicito" en YouTube, cuyo número de reproducciones asciende a 171.197.521 millones, Shakira puede ser vista en redes sociales más detalladamente con este outfit traslúcido con el que ha fascinado a sus millones de fans.

Y no nada más los fans se maravillaron, pues también o hizo el propio cantante puertorriqueño Rauw Alejandro así como seguramente ya lo habrá hecho Gerard Piqué, el futbolista español con el que Shakira mantuvo una relación de 12 años y éste terminó por arruinarla con una supuesta infidelidad que parece ser verdad.

"Sexy" y otros piropos son los que se ha llevado Shakira tras aparecer bailando entre el fuego con ese outfit moviendo su esqueleto de lado a lado y mostrando la sensualidad que también es capaz de presumir.

