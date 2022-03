El jumpsuit rojo que hace ver a Maribel Guardia como toda una reina a sus 62

Entre tantos compromisos laborales a los que ha asistido la actriz Maribel Guardia, la también llamada 'reina de la eterna juventud' ha lucido últimamente más espectacular que nunca y mejor que cuando tenía unos años menos. Y entre tantas publicaciones también, éste es el jumpsuit rojo que hace ver como toda una reina de belleza a sus 62.

Tras asistir al Carnaval Internacional de Mazatlán 2022 el primer día de marzo en el que desfiló en un carro alegórico, la costarricense estaría anunciando a otros eventos contemplados de su apretada agenda para los próximos meses.

Pues fue el pasado día 19, que la madre de Julián Figueroa, estaría invitando a sus seguidores a verla en vivo y a todo color en un salón de eventos de Nogales, Sonora (en la franja fronteriza de México - Estados Unidos), en un evento de reinas.

Para ello, Maribel Guardia ya vislumbraba cómo luciría con tan sólo posar desde el balcón de su casa, con un jumpsuit color rojo strapless y de pantalón tipo palazzo que combinó con unas plataformas rústicas y un sombrero de paja.

"#feliz #sabado Nos vemos hoy en #nogales #sonora en El Solárium Salón de eventos. Besos. Los espero #look @ivc_collection", se lee en su publicación en la que, parada o sentada, Maribel lució espectacular.

Su amigo de siempre, Víctor Latin Lover fue el primero en lanzarle una flor: "Qué guapa bizcocho", mientras que África Zavala no dudó en expresar su admiración con una carita de ojos de amor. Otro fan más reaccionó con un comentario muy adulador: "Wooooooow espectacular fotografía, elegante y distinguida". dama".

Y otros halagos y saludos no se hicieron esperar; pues entre emojis y decenas de piropos más, confirmaron que Maribel Guardia sigue siendo una reina para ellos.

Al momento, la también esposa de Marco Chacón, ha logrado cautivar con su belleza y empoderamiento como mujer sólo con este par de postales, a alrededor de 32 mil fanáticos y se pueden leer arriba de 260 mensajes.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!