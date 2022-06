El glamour corre por la venas de Maribel Guardia con outfit de palazzo y ombliguera

Tras literalmente "deformarse" bailando en las locaciones de la telenovela "Corona de Lágrimas 2", la actriz Maribel Guardia demuestra que el glamour corre por sus venas tras posar con outfit de palazzo y ombliguera en un tono oscuro y liso.

Fue alrededor del medio día de este martes, que la costarricense se valió de su belleza para hacer vibrar a sus seguidores con un nuevo look que la hacen ver toda empoderada y como una diosa de la eterna juventud.

De un tono verde oscuro y muy conservador pero vestidor y muy elegante, Maribel Guarida sacó su lado más glamoroso tras posar una vez más desde el enorme jardín de su mansión de la Ciudad de México, robando miradas a más de un@.

Un pantalón de pretina ancha ajustado a su cintura, tipo palazzo de pata de elefante y una blusa que aunque no deja ver sus encantos debido a que no tiene escotes superiores y es de manga larga, sí dejó ver el marcado abdomen de la actriz debido al corte en pico que tiene en su diseño, así como un notable escote lateral.

"Verde que te quiero verde… #sanmiguelarcangel #felizmartes #look @klaudethcollection" se lee al pie de la postal de este martes con la que Maribel Guardia con la que más de uno se ha quedado con el ojo cuadrado.

Tanto así que la cantante Sheyla le lanzó un "Siempre Bella". Otros seguidores y admiradores de la fémina de 63 años que no le pide nada a ninguna mujer de menor edad, han dicho: "Sexy Hermosa". Los corazones rojos y verdes que combinan con su outfit no han dejado de hacerse notar entre los comentarios.

"Elegante y muy sexy", "Cuanta belleza y elegancia", "Qué BELLA", "Hermosa", "BB Preciosa", "Lindísima", son otros de los piropos que ha recibido la costarricense. Al momento, ha logrado que más de 6 mil seguidores volteen a verla y se pueden leer alrededor de 200 mensajes.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!