El glamoroso outfit de corsé y falda recta que Demi Rose usó en el Coachella Fest

Unos días de música en vivo y diversión fueron los que disfrutó la modelo Demi Rose después de regresar de su viaje por Francia y así fue el glamoroso outfit que usó en el Coachella Fest, en una de sus visitas en el Condado de Colorado, Tx, donde se llevó a cabo el evento después de dos años de pandemia.

Y es que aunque hace un par de semanas que el evento musical terminó, la británica no ha parado de mostrar a través de su cuenta de Instagram, los momentos que vivió en dicho festival de música que se reanudó después de dos años por el Covid-19 y que además, fue la primera experiencia para la británica.

Durante el segundo fin de semana, Demi Rose fue vestida con un outfit que nunca falla y que siempre saca de cualquier a puro a alguien, un atuendo blanquinegro que consta de un corsé color negro de encaje y una falda recta larga con resorte en la cintura, así como un bolso de mano, también color blanco.

Un outfit de otro nivel

La británica a acompañó su outfit además (por aquello del frío), con un chal color claro con el que cubrió sus hombros y brazos de manera muy elegante, pues la prenda tiene incrustaciones de detalles de franjas negras y además termina en flecos o barbas.

"Chella weekend 2" (Coachella, semana 2), escribió Demi Rose, tras compartir dicha postal en la que además se le ve posando en pleno día y mostrando su belleza con su cabellera larga.

Y su amiga Landyn Alexa le dijo: "You’re literally perfect" (Eres literalmente perfecta); el OMG no pudo faltar y hubo quien dijo: "Out of competition!" (¡Fuera de competición!) -o de serie-. Alguien más expresó: "Very beautiful" (Muy hermosa).

El amor llegó a la puerta de Demi Rose con: "A complete divine beauty love" (Un amor completo belleza divina), "Beautiful and gorgeous Love you" (Hermosa y hermosa, te amo), "Love it Literally" (La amo literalmente), son algunos de los 2,116 comentarios que se leen al momento.

Y una confesión saltó a la vista: "Believe me I never seen a beautiful girl like you" (Créeme, nunca he visto una chica hermosa como tú). Pues hasta hoy, Demi ha logrado cautivar con su outfit y su belleza a alrededor de 243 mil seguidores.

