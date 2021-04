El escotado vestido plata que hizo brillar a Jennifer Lopez en alfombra roja

La cantante Jennifer López siempre ha brillado por sí sola, pero una 'ayudadita' no está de más. Así lo demostró al recordar su espectacular outfit en tono plata con escotes por doquier, que utilizó en una alfombra roja y fue en su última publicación de Instagram que dio cuenta del glamoroso momento.

"Energy for the weekend #Throwback @dojacat" (Energía para el fin de semana #Reversión @dojacat) escribió la también llamada Diva del Bronx al pie de su vídeo tipo GIF; pues aunque no fue Jueves de volver al pasado, Jennifer Lopez aprovechó que empezaba el fin de semana para cargarse de energía con su espectacular outfit.

Esto, mientras se escucha de fondo "Candy" de la famosa rapera estadounidense Doja Cat, a quien por supuesto, etiquetó en su post. Al mismo tiempo, se puede ver a JLo, siendo captada de arriba a abajo luciendo cuerpazo y pierna a todo lo que da y una piel bronceada perfecta.

Lee también: Marjorie de Sousa y Ana Martín, dinamita pura en grabaciones de La Desalmada

Con su público -sus más fervientes admiradores- detrás de ella y un fondo negro, fue que Jennifer Lopez brilló aún más y al vídeo, reaccionaron varias celebridades del medio artístico estadounidense y algunas otras figuras que destacan por su arte.

Como Charbel Zoe, el diseñador que tuvo la fortuna de trabajar para la también estrella de cine, -quien, muy orgulloso- escribió: "It was an honor dressing you icon" (Fue un honor vestirte, ícono) o la también rapera estadounidense Saweetie, quién expresó un: "Hella sweet" (Hella dulce).

Pero no fueron los únicos halagos que la ex prometida de quien fuera parte de los Yankees de Nueva York, recibió. En la concurrida publicación de JLo, también se leen algunos mensajes como: "Eat your heart out AROD you let go an amazing woman" (Cómete tu corazón AROD dejaste ir a una mujer increíble) -dirigido precisamente al pelotero).

Lee también: Jennifer Lopez presume figura perfecta con revelador vestido de red a sus 51

Y mientras un fan la llamaba "Massive" (Masiva), el experto en música Tommy Mottola, esposo de la cantante Thalía, le hizo una especial invitación: "Come home‼️" (¡¡Ven a casa‼). Por otro lado, se lee: "WORLDS MOST BEAUTIFUL WOMAN" (MUJER MÁS HERMOSA DEL MUNDO).

Su fanpage (página de fans) @forever_jlo_, también le dejó ver que nunca nadie la opacará: "And nobody takes away the shine" (Y nadie quita el brillo). Así mismo se puede leer: "YOU DESERVE TO BE HAPPY GORGEOUS" (MERECES SER FELIZ HERMOSA).

Pues aunque sea de no creerse esa forma tan repentina que el famoso duo JLO-AROD puso fin a su historia de amor -luego de por lo menos dos años de relación sentimental- por una supuesta infidelidad "virtual" de Alex Rodríguez con una famosa actriz estadounidense, los fanáticos de la también estrella de cine, no paran de restregarle al beisbolista, el error que comentió al perder a una gran estrella como Jennifer Lopez.

Un total de 2.450.107 personas son las que han reaccionado al último post de la intérprete de "On The Floor", y se pueden leer más de 27,200 comentarios.