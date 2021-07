Tras lanzar su más reciente logro personal en su carrera artística como es la app para celulares, la actriz Aracely Arámbula, ha estado recordando muchos momentos importantes de su carrera, como cuando hizo el doble personaje en la telenovela "Corazón Salvaje" (2009) interpretando a Regina Montes de Oca Rivera de San Roman Aldama de la Cruz / Aimeé Montes de Oca Rivera de Vidal, misma que cautivaba luciendo sus encantos, con esos escotados vestidos de época.

La telenovela mexicana producida por Salvador Mejía para Televisa, sería la última que haría Aracely Arámbula para luego convertirse en una intrépida guerrera de una trilogía producida para Telemundo, que han marcado sus últimos años de carrera actoral y que la siguen posicionando en el gusto del público latino e internacional.

A través de su cuenta oificial de Instagram, Aracely Arámbula recordó el momento en el que como Aimeé Montes de Oca..., inevitablemene cautivó con sus encantos, mientras se ponía perfume y planeaba su próxima hazaña con 'El Doctor Pablo Miranda', personaje del melodrama -interpretado por el actor Alejandro Ávila-.

"#tbt mi #ArAfamilia bella un recuerdo de nuestro #corazonSalvaje y mi amada #Aime que disfrute tanto #Felizjueves #loveyou #novelasmexicanas #blessings #miarafamiliabella #losamo", escribió 'la Chule', el pasado jueves de #TBT (Throwback Thursday / Jueves de volver al pasado).

Y es que, el escotado vestido de época con el que Aracely Arámbula cautivó a millones de televidentes, era propio de una época en la que las mujeres empezaban a revelarse en la sociedad y se valían de su encantos para tener rendidos a sus pies a los hombres más difíciles de conquistar.

Y claro, luego de que la también cantante posteara siete corazones rojos, las reacciones de sus fans de todo el mundo, no se han hecho esperar, algunos comentarios se leen: "TE AMOOOO", "QUE BELLEZA", "Saludos desde Argentina" o "Feliz jueves mi reina".

Y otros más se enfocaron en el personaje: "Amo amo amo 'Corazón Salvaje'... amo a mi Aimée y a mi Regina adorada", "No superó la muerte de Aimée... ella no debió de morir", y otros más le deseaban feliz jueves: "Te amo mi Ara bella feliz jueves".

"Aimée me representa cuando me pongo mi perfume favorito" y "Espectacular Aimee, je t’aime! Eres fantástica Ara bella!", forman parte de los más de 600 comentarios de la publiación del jeves pasado de la ex de Luis Miguel. Así mismo, Aracely Arámbula ha logrado 213,148 reproducciones y 25,400 corazones rojos.

