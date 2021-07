El escotado vestido de Adamari López con el que la llamaron vulgar

En los últimos meses Adamari López se ha convertido todo un ícono de la moda para las mujeres de más de 40 años, quienes han visto la evolución de la puertorriqueña en su pérdida de peso y en su estilo en su forma de vestir, sin embargo, hay veces que la actriz tiene resbalones y eso fue justo lo que le ocurrió con un atuendo que no gustó nada a sus fans y con el que hasta la llamaron vulgar.

La conductora de “Hoy día”, matutino de Telemundo, salió a cuadro con un escotado vestido amarillo con el que presumía sus enormes encantos y delineaba su silueta de reloj de arena, pero lejos de llevarse los piropos de los televidentes, le llovieron críticas pues consideraron que su atuendo no era apto ni para el horario del programa ni para ella.

Tras recuperar su figura, Adamari López se arriesgó con el entallado vestido pero no le salió nada bien y sólo consiguió que la tacharan de vulgar, pues el tremendo escote que lució casi deja salir sus nenas y ello no gustó nada.

Fue el programa “Hoy día” el que compartió una imagen de la actriz puertorriqueña posando con un ajustado vestido amarillo cuya máxima característica era el impresionante escote en “v” que tenía, pues dejaba ver gran parte de sus bombones en un horario familiar, lo cual molestó a muchos televidentes, que hicieron saber su sentir en redes sociales.

Adamari López fue duramente criticada por el outfit que lució y que esta vez no le favoreció en nada, teniendo gran “resbalón” en su estilo de vestir, pues hasta ahora había tenido un sinnúmero de aciertos a la hora de elegir sus atuendos.

“Ella es muy linda y transmite una energía increíble... Pero, mi querida Adamari, todo tiene su momento y creo que ese vestido tan bello hoy no te favorece. ¿Por qué mostrar tanto? ¿En tu lugar de trabajo? Vete a una playa y te pones un traje de baño y muestras todo lo que quieras”, “¡¡Ya cayó en la vulgaridad…!! Fea foto”, “Ay, no, para nada, un escote a las 7 de la mañana, por favor”, “De lo bonito a lo vulgar, qué triste”, le espetaron algunos fans a Adamari López en Instagram.

“Eres bella pero hoy parece que vas a reventar... A mi gusto, esto no te queda, parece que andas buscando hombre”, “No me gusta ese tipo de vestidos para ella”, “No hay necesidad de mostrar tanto”, “Muyyyyyy vulgar… no se ve bien el teclado muy expuesto, un poco más recatada”, “Tan temprano mostrando demasiado”, continuaron otros de los seguidores del programa.

Y es que aunque Adamari López ha tenido grandes aciertos en los últimos meses a la hora de vestir, es un hecho que en esta ocasión no le fue nada bien y causó cierto disgusto entre los televidentes por mostrar demasiado.



Aunque suele llevar una vida alejada de los escándalos, la actriz no ha podido evitar que en las últimas semanas su nombre se haya convertido en tendencia luego de haber anunciado su separación con Toni Costa y después haberse ido de vacaciones con él y con su hija, algo que fue visto como símbolo de reconciliación, aunque parece ser que la cosa no va por ahí.

