El escotado body negro con el que Demi Rose se llama a sí misma obra maestra

Europa vio nacer a una niña en 1995, que años más tarde se convertiría en una famosa modelo mundialmente conocida, esa modelo es Demi Rose, quien con su belleza y cuerpazo, ha logrado cautivar a multitudes con sus más espectaculares fotografías, como cuando lució un escotado body negro con botas altas, con el que se llamó a sí misma, obra maestra.

Y es que la estrella de Instagram no escatima en posar para sus más de 16 millones de seguidores, y en su perfil, pese a que no tiene arriba de 560 imágenes compartidas, seguramente tiene las mejores. Vestida, a medio vestir, con outfits entallados, escotes pronunciados, de frente, luciendo su retaguarda o desde cualquier ángulo y posición, es como Demi Rose ha logrado conquistar a los cibernautas alrededor del planeta.

Fue durante el otoño del 2020, que la británica, atrapó las miradas de sus admiradores al lucir un escotado body negro de las piernas y del busto, que por supuesto, usó sin sujetador y el atuendo lo complementó con par de botas altas color negro de la firma Christian Dior.

"Masterpiece @lolo_creativ" (Obra Maestra), escribió Demi Rose al pie de su sensual fotografía mientras que la ubicación indica que fue tomada desde Hacienda Na Xamena, Ibiza, España.

Una tercia de instantáneas fueron con las que Demi Rose eligió para lucir sus atributos que la han colocado como una de las top models favoritas a su corta edad de 26 años. En éstas, Demi posó de frente, de espaldas, enseñando su retaguardia -gracias a que su body es tipo hilo dental- y en una tercera, sólo mostró el par de botas.

Como es natural, la celebridad londinense, quien también es una DJ en sus tiempos libres, ha recibido infinidad de piropos, los más atrevidos, pero también los más halagadores. Desde aquel septiembre de 2020 que fueron compartidas, se leen un total de 4,831 mensajes a línea de comentarios.

"I wanna lick those perfect boots... train me Goddess please make me your slave @demirose" (Quiero lamer esas botas perfectas ... enséñame Diosa por favor hazme tu esclavo @demirose), por otro lado hubo quien centró su atención en el sillón: "Nice furniture" (Muebles bonitos).

"You are wonderful" (Eres maravillosa), "Dobra si" (Estás muy bien); y alguien más no se quedó muy convencido de las postales, pues llamó a Demi "Demigoddess" (Semidiosa) y a otro fan le surgió la duda, aunque afirmó lo insospechable: "You are vargin" (Eres virgen). Así mismo, la tercia de postales que la han dado la vuelta al mundo, han logrado reunir un total de 604,557 corazones rojos.