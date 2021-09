El elegante bustier negro con el que Demi Rose resaltó sus prominentes curvas

En su reciente viaje por Italia, la modelo Demi Rose dibujó su silueta con un elegante bustier negro con el que además resaltó sus prominentes curvas. Pues la británica busca cada vez más la forma de llamar la atención de propios y extraños.

Aunque Ibiza, España es su lugar favorito para vivir, en territorios italianos como la isla de Capri o Positano, le han servido de escenarios naturales para deleitar a sus fanáticos con sus prominentes curvas que luce con sensuales atuendos ya sea de pronunciados escotes o sensuales transparencias.

A través de un cuarteto de postales y recargada en un balcón con vista hacia el Mar Tirreno que pertenece a las aguas del Mar Mediterráneo Demi Rose lució una vez más sus curvas con dicho bustier olvidándose de cualquier otra penda.

Fue en su cuenta de Instagram donde la británica colgó dichas postales que han dejado a más de uno con la boca abierta y el ojo cuadrado aunque en esta ocasión sólo posteó un par de huellas de perro en la descripción, lo que ha puesto a pensar a muchos.

Demi Rose lució una cabellera un poco más rubia de lo normal, y un sutil maquillaje que resaltó su innegable belleza; y entre tanto, hasta dejó que le diera el sol mientras lucía cuerpazo, ese que la ha posicionado como una de las celebridades más vistas de las redes sociales.

Y no conforme con lucir sus encantos que tiene enfrente y cinturita de avispa, Demi Rose también lució pierna con dicho bustier que por si fuera poco cortó su cintura por lo ajustado de la prenda.

No por nada, la británica de 26 años se ha hecho merecedora de un sinfín de piropos y halagos que demuestran la preferencia de sus fans por ella. Algunos se leen: "You’re a dream" (Eres un sueño), "Could you smile?" (¿Podrías sonreír?), "Demi babe" (Demi bebé), "Beautiful body" (Hermoso cuerpo) o "Tan hermosa" entre otros...

Al momento, se pueden ver 210,761 corazones rojos y se pueden leer alrededor de mil 900 mensajes entre los que destacan la admiración a la modelo con emojis alusivos.

