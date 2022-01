El diminuto body blanco con el que Daniella Chávez posó de perfil y lució cinturita

¿Quién dijo que el body blanco sólo lo usaría para "casarse"? Pues además del que lució en su "boda", la modelo Daniela Chávez se valió de su belleza y lució cinturita tras posar de perfil con un diminuto body blanco; con una inusual pose y un tanto provocativa.

Pues la chilena de 36 años, no escatimó y ¡lo volvió a hacer!... ¡Sí!, recargando su cuerpo sobre sus rodillas y sus brazos erguidos sobre un sofá, Daniella Chávez parecía un poco más que una muñequita, luciendo además impecable, de melena rubia súper lacia y con un maquillaje muy natural.

No sin antes, demostrar su empoderamiento femenino, con un par de tenis de reconocida marca a nivel mundial, ideales par hacer ejercicio. Además, la ex conductora de Televisa Deportes y fanática del fútbol, presumió su exquisita retaguardia, debido a lo escotado de la prenda.

Y desde la exclusiva zona de Miami, Beach donde vive en el estado de Florida, EE.UU., Daniella escribió en su cuenta de Instagram: "Que tengan linda tarde".

Su amiga Pammela Díaz expresó: "Qué minaaaaaa"; otras famosas modelos como Georgina Mazzeo y Nina Serebrova, tampoco dudaron en demostrarle su admiración entre emojis y otros comentarios como "Babe". Alguien más comentó: "Gracias Linda, linda tarde para ti".

"Hermosa muy hermosa", "Igualmente para ti, bendiciones", "Maravilindaaa", "WWWOWWW beautiful", "Te estás poniendo más hermosa cada día", son otros de los comentarios que se leen tras ver a Daniella Chávez posar de esa forma, y mostrando su perfección.

Y desde Italia, le mandaron decir: "Eres tan hermosa que te haría una madre hermosa"; alguien más comentó: "Ándale! Así te vez más elegante!" o un "Omg Beautiful" (Dios mío, hermosa), "Una Diosa linda", entre un total de 1,335 mensajes hasta el momento.

Por otro lado, Daniella Chávez con todo y su belleza y perfección, ha logrado cautivar a 106, 434 seguidores de más de 15.3 millones de seguidores.

Diana Palacios Periodista

