El día que Mauricio Islas perdió las ganas de vivir tras escándalo

Luego de varios años de que Mauricio Islas y Génesis Rodríguez protagonizaron un escándalo mediatico, el protagonista de la telenovela Prisionera de Telemundo, rompió el silencio durante una reciente entrevista para el programa El minuto que cambió mi destino conducido por el periodista, gustavo Adolfo Infante.

Reecordemos que fue a mediados del 2004 cuando Mauricio Islas fue vinculado sentimentalmente con la protagonista de Dame Chocolate, siendo está última una menor de edad y él 31 años de edad.

Fue en la novela de Telemundo, Prisionera donde ambos actores se conocieron y en donde habría empezado el romance que llevó al histrión a los tribunales en Estados Unidos, después de que el padre de la actriz, cantante José Luis Rodríguez ‘El Puma’, lo denunciara por abuso sexual.

Mauricio Islas estaba en su mejor y peor momento de su vida, pues venía asimilando la idea de que había sido vetado de Televisa pero a la misma vez agradecía a Telemundo por abrir sus puertas tras darle el protagónico de Prisionera al lado de Gabriela Spanic, sin embargo, el escándalo con Génesis Rodríguez, le ocasionó que perdiera las ganas de vivir.

“De repente dije, ya no quiero vivir, no quiero saber nada. Era tanta mi desesperación, que me metí al closet y me encerré. Cuando salí habían pasado siete horas, fue el momento más revelador. Me encerré. De repente dije: ‘Ya no quiero vivir, ya no quiero saber más nada”, recordó el actor en el programa El minuto que cambió mi destino.

Islas también señaló que pese a que muchos de sus amigos le dieron la espalda otros con los que no hablaba hace años se acercaron a él y le brindaron su apoyo. " Yo viajaaba a México, porque me tocaba viajar porque tenía también unas cosas, justamente de las demandas con Televisa y en el aeropuerto se me acercaba la gente y me decía " creemos en ti, sabemos que tu no eres así, sabemos que eso que dicen de ti no es así, fue una experiencia bien reveladora porque gente que creía que era mi amigo desapareció y gente que tenía años de no ver, me hablaron y Mauricio yo te conozco, Mauricio cómo estás", dijo.

El galán de telenovelas estuvo en la cárcel un par de horas, pues recobró su libertad al pagar una fianza de pagar una fianza de 7 mil dólares. Posteriormente el actor afrontó un juicio en el que salió victorioso. El protagonista de Amor Real confesó que tras está terrible experiencia agradece que le haya pasado en Estados Unidos porque si hubiera pasado en México hubiera sido diferente.

“Agradezco mucho que me haya pasado en Estados Unidos porque ahí eres inocente hasta que te demuestren lo contrario y en México eres culpable hasta que demuestres tu inocencia; es bien fuerte porque todo mundo te juzga y tú estás en medio, yo por ejemplo decidí no hablar, vivir mi proceso, y el resultado es que estoy afuera, no perdí mi trabajo”, señaló.

Ante este escándalo, Islas fue cuestionado sobre si le guarada rencor a El Puma por demandarlo a lo que el actor remató: “Yo no tengo que hablar nada de ese tema ahorita, no tengo nada que perdonar, no tengo nada que decir”, dijo.

