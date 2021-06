El día que Maribel Guardia se enteró que iba a ser abuela, la más sexy de todas

Sin duda alguna, la actriz Maribel Guardia es una de las abuelas más sexies del medio del espectáculo en México, pues a sus 62 años luce mejor que muchas otras famosas. Así fue el día que se enteró, sería abuela y cuenta la emoción tan grande que sintió al saberlo.

Solo que aunque no fue como lo esperaba, cuenta cómo fue tener a José Julián en sus brazos cuando nació. Así lo contó en entrevista con Montserrat Oliver y Yolanda Andrare en el programa Montse & Joe de Unicable:

"Estuvo muy divertido, porque yo me enteré que ib a ser abuela cuando Ime [Imelda, su nuera] tenía siete meses de embarazo, o sea que a los dos meses ya tenía al nieto en la mano".

Montserrat la cuestionó sobre por qué fue así que le dijeron que sería abuela: "¿Por qué hasta los siete', ¿le tuvo miedo a tu hijo, o qué?", a lo que la costarricense respondió: "No, yo no sé, ella no se dio cuenta porque es muy delgadita... bueno, a mí me dijeron a los siete y yo creo que ella se enteró cuando tenía como seis y se tardaron un mes en decírmelo".

"Pero mira, cuando yo tuve a ese bebé en los brazos, fue lo más bello de este mundo, esa experiencia maravillosa, increíble".

También contó que aunque a ella le hubieran gustado educar al bebé de diferente manera, ha tenido que dejar que los padres del bebé, lo eduquen a su manera:

"Caminó a los nueve meses y es muy independiente... Ime, mi nuera lo ha hecho muy independiente y Julián también, porque un día dije -justo hablando de las suegras que somos tan metiches-, decía yo: 'Pues cómo hago con Ime para aportar pero no meterme?'...".

Luego de que José Julián, su hijo e Imelda Tuñón, su nuera, tuvieron que ir a pasar una temporada a vivir con Maribel Guardia debido a la inseguridad que había donde ellos vivían, la también actriz de telenovelas, tuvo que aguantarse las ansias de educarlo a su manera.

"Entonces un día, se vinieron a vivir un tiempo conmigo porque andaban asaltando ahí por Cuernavaca y yo estaba muy nerviosa y les dije: 'Por favor véngase un tiempo conmigo, porque me daba mucho miedo la inseguridad".

Y yo dije: 'Mira Ime, yo te prometo, que si algún día me meto es para defenderte, pero que yo no me voy a meter en nada de lo que tú no me digas'... ¡Ha sido difícil!, dijo entre risas.

Lo que es difícil es con el bebé que a veces uno tiene ciertas ideas con los bebés y ellos [los papás] tienen otras ideas, por ejemplo: Ime lo mandaba solito a dormir y yo decía: ¿Pero cómo? hay que leerle un cuento, hay que rezarle' y ella me decía: 'No, tía -porque me dice tía-, y el bebé se iba tan contento a dormir...".

Sin embargo, cada que puede consiente demasiado a su nieto José Julián quien cumplió cuatro años el pasado 1° de mayo, al igual que su hijo Julián Figueroa, quien fuera fruto de la relación entre Maribel Guardia y el finado cantante Joan Sebastian, quie no alcanzó a conocer al pequeño José Julián.

Montserrat Oliver le cuestionó sobre de dónde es su nuera, y al enterarse que es de Monterrey, Nuevo León, la presentadora de televisión expresó: "¡Ay, Ime, qué bárbara! en Monterrey sí nos leen cuentos!".

Pero a mí sí me daba como una angustia, yo quería meterme a rezarle el "Padre Nuestro" y contarle un cuento. Pero no, ellos los educaron así y le han puesto muchos límites, y Julián igual, es súper estricto, porque dice que yo no fui estricta con él y bueno, yo no me puedo meter.

Pero confesó que cuando su hijo o nuera no están, ella lo consiente sin lugar a dudas, le da su popy (paleta de dulce), pues los papás no le dan dulces.