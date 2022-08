El día que Maribel Guardia se convirtió en suegra de Tatiana y se veía más joven que ella

A su paso como una de las figuras más destacadas de la televisión y el medio del espectáculo, la actriz Maribel Guardia, ha convivido con infinidad de famosos de todas las formas, tanto que la costarricense recordó el momento en el que coincidió con Tatiana, la reina de los niños, precisamente cuando fue su suegra, gracias a su hijo Julián Figueroa, quien estaba enamorado de ella cuando niño; no obstante, Maribel lucía igual o más joven que "su nuera".

Y es que, la actriz dejó ver que fue gracias la cantante nacida en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos y criada en Monterrey, Nuevo León, que ella se convirtió en suegra a temprana edad, cundo su hijo Julián quien ahora pisa los 30 años, no sólo era fan de Tatiana, sino que además sentía algo muy especial por ella.

Además, parece que la historia se vuelve a repetir con José Julián, su nieto de cinco años que justo se acaba de graduar de Preescolar, y también tiene el mismo sentimiento hacia la intérprete de 42 años.

Maribel Guardia compartió a través de su cuenta de Instagram, una postal en la que posa al lado de Tatiana, en la que luce igual de joven que ella con más años de vida, además de cuerpazo y belleza integrados, en cuyo pie de foto se revela:

"#tbt Con la preciosa @oficial.tatiana. Cuando era un niño mi hijo @julian_f.f, me dijo que ella era el amor de su vida, y ahora mi nieto también la adora"; lo que denota que el gusto de los niños por Tatiana, va de generación en generación, en especial por los hombres de su familia.

Y sin importarle que la costarricense la opacara con su belleza siendo su suegra, Tatiana respondió: "Ay amiga eres una reina!!! TQM y gracias por ponerles mi música y videos!".

Ante ello, no faltó quien dijera que desea que sus hijos también las conozcan a ambas: "@maribelguardia @oficial.tatiana yo quiero presentarle a mis bebés", "Wow que hermosas Damas", "Mira que belleza la tuya, hoy sigues siendo más Hermosaaa aún, @maribelguardia", "Que Lindas... Besos Querida Maribel... Te Amo", son algunos de los comentarios.

Pero también se lee: "Bellísimas las 2, besitos" o "¿Cómo le explico bajita la mano que usted es igual el amorcito de mi vida y de mi corazooón?... yo la amoo... cosita bonitaa", " Princesa y Reina preciosas", y hasta un original saludo se llevaron: "Good Afternoon Mamacitas".

Pero en esta vida, no sólo Maribel Guardia representa toda perfección y perpetuidad, pues hubo quien destacó: "Wow, Tatiana sí que es eterna!", "Y por ninguna pasan los años, bárbaras", y alguien más dijo: "La misma carita hermosa tuya de siempre y esa sonrisa tan bella. Te quiero mi preciosa Maribel".

Diana Palacios Periodista

