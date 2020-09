El día que Joan Sebastian cambió a Maribel Guardia por Arleth Terán

Entre 1996 y 1997 Joan Sebastian y Arleth Terán vivieron un desenfrenado romance cuando el cantante estaba casado con Maribel Guardia y la actriz de telenovelas como La reina soy yo, Sin miedo a la verdad y Simplemente María, tenía tan solo 18 años. Por fortuna para muchos, el desliz del El Poeta del Pueblo ocasionó que la actriz de Prisionera de amor lo dejara.

Pese a que Maribel Guardia siempre ha sido una de las mujeres más bellas por fuera y por dentro del medio del espectáculo, no fue suficiente para Joan, quien terminó engañandola y cambiándola por Arleth Terán. Pese a que Terán fue la culpable de la separación de Joan y Maribel, esta última nunca se expresó mal de su colega e incluso la justificó al decir que era una "chiquilla" y que además ellaa nao tenía la culpa.

“Quiero decirte que yo a Arleth Terán no la culpo absolutamente de nada, a Joan sí, porque él era él que me debía un respeto”, expresó durante una entrevista. En repetidas ocasiones Maribel ha señalado el motio por el que decidió ya no perdonar a Joan, pues no se trataba de un error sino de una conducta repetitiva.

"Sabes que no puedes vivir equipajes pesados en tu espalda. La vida es muy difícil. Para andar cargando con el pasado, tienes que dejarlo ir y vivir este presente. Ahí entendí yo que él era un mujeriego empedernido y que no iba a cambiar. Y bueno yo creo que no cambió", dijo durante una entrevista a Univisión.

Pese a que Maribel Guardia terminó su relación con Joan en 1996 siempre se ha expresado maravillosamente del padre de su hijo Julián e incluso en muchas ocasiones la actriz contó que El Poeta del Pueblo la llamó para decirle "De la que te salvaste, Guardia. De la que te salvaste". Pero era un hombre con valores, un hombre que yo admiraba mucho y siempre lo admiré hasta el último momento de su vida. Lo admiré y lo respeté", agregó la actriz.

Pese que Maribel perdonó a Terán, la actriz mexicana ha tenido que cargar con ese error por muchos años e incluso su carrera se vio seriamente afectada tras ser la tercera en discordia. Hace unos años, Arleth Terán ofreció una entrevista exclusiva al programa El Gordo y la Flaca en donde abrió su corazón y contó que ella solo fue una "aventura" para Joan.

Arleth y Joan se enamoraron cuaando ambos trabajaban en la novela Tú y Yo. "Yo tenía 19 años, este señor era un Don Juan, encantador, encantador es poquito. Entrón, y qué se yo cuándo surgió esto. Yo lo veía con otros ojos porque me llevaba 26 años, para ser exacta, y además tenía un compromiso el señor", dijoTerán.