El día que Irina Baeva bailó bachata y le llovieron las críticas: Baila como los gusanos

Irina Baeva es una de las famosas menos queridas del medio del espectáculo por el público luego de que se hizo oficial su relación con Gabriel Soto, pues muchos la acusaron de haberse entrometido en el matrimonio que éste tenía con Geraldine Bazán, que terminó en divorcio.

Y otra vez le llovieron las críticas a la actriz rusa, quien intentó mostrar sus dotes en la pista intentando bailar bachata pero le fue como en feria, pues el ritmo y sus pasos no fueron del agrado de nadie de los que vieron el video, que no dudaron en tirarle comentarios donde compararon sus movimientos con los de los gusanos.

En su afán de mostrar su ritmo, Irina Baeva, protagonista de la telenovela de Televisa “Vino el amor”, se dejó grabar intentando bailar bachata, pero no tenía la cadencia que este ritmo requiere y los internautas se le fueron encima diciéndole de todo, dejando claro que la rusa no es del agrado de la mayoría.

Fue desde la cuenta de Instagram de “Despierta América” que se compartió un video en el que aparece la actriz rusa tomando unas clases de baile con el productor del programa Luis Camilo, sin embargo, aunque se esfuerza por seguirle los pasos, no lo hace con la chispa que debe tener este tipo de música, así que se llevó las críticas.

“Hablará buen español pero está tiesa como palo”, “Ridícula, mejor enséñenle valores”, “Ni actúa, ni baila”, “Ni como ayudarla”, “Dedícate a otra cosa”, “Moda horrible de ropa de gym con zapatillas”, “¡Dios! Se mueve más un pelo en el jabón”, “Sin gracia”, “Bueno, hay cosas para las que uno no nace”, “Tiene la gracia de un elefante”, “No se le da el baile”, “Uy, pues no y no, parece rana”, fueron algunos de los comentarios que se llevó la actriz.

Sin embargo, hubo quienes la defendieron y señalaron que quien esté libre de pecado tire la primera piedra: “Ella aprende a bailar bachata y ningún hombre la deja”, “Dios te bendiga por siempre”, “Ardidas todas”, “Si aprendiste español, aprenderás todo”, “Sigue, que tú puedes aprender, nadie nació sabiendo”.

Y es que Irina Baeva ha sido duramente criticada en los últimos años mediante redes sociales, al grado que tuvo que restringir los comentarios en su perfil de Instagram, donde recibía todos los días cientos de ataques.

Recientemente, la actriz rusa volvió a estar en el ojo del huracán al conocerse que iría por el papel protagónico de la nueva versión de la telenovela “Los ricos también lloran”, que hiciera popular Verónica Castro.

Inmediatamente, los televidentes e internautas mostraron su rechazo ante la posibilidad de que se quedara con el papel, pese a que este es uno de los sueños que tiene Irina Baeva, quien aprendió español viendo las telenovelas mexicanas.