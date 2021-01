El día que Geraldine supo que Irina Baeva le tenía celos

Después de darse a conocer la noticia del divorcio entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto, se especuló mucho tiempo que el actor de Televisa, estaba saliendo desde meses antes con su actual pareja Irina Baeva, a quien señalaron como la culpable de que el matrimonio de los actores llegara a su fin.

Fue en una entrevista para “De Primera Mano”, que Geraldine Bazán, cuenta los detalles de como fue el momento en que ella supo que algo había entre Irina Baeva y Gabriel Soto.

“El 20 de Mayo del 2017, acudí a la obra de teatro en la que se presentaba el padre de mis hijas, mi ex marido, estaba presentando un re estreno o unas representaciones, no recuerdo bien, acudí a verlo, a aplaudirle, como siempre a compartir, a brindarle mi apoyo, en fin todo eso que hacen las esposas", comnentó en ese tiempo Bazán.

Continuó explicando que: "Acudí y al momento de saludar a una de las compañeras de en ese momento de mi ex marido, note una actitud diferente, una actitud rara, una actitud de hostil, esas actitudes cuando alguien no te mira a los ojos, cuando esas actitudes que pues nosotros como mujeres intuímos y sentimos, fue tal la actitud que se sentí de parte de en ese momento esta compañera en la obra de teatro de mi ex marido que ahora es su pareja actual, que tuve que preguntarle al padre de mis hijas si había algo entre ellos, por que era muy raro que ella se comportara así conmigo" dijo en el video que publicó en su canal la actriz.

Pero Gabriel Soto le negó todo: "Él lo negó completamente, y después, poco a poco en redes sociales, por que yo la seguía en redes sociales como sigo a cualquier otro compañero o compañera no? O colega del medio, y empecé a notar diferente tipo de mensajes, subliminales por así decirlo, pues mensajes con el teléfono de la fundación que yo apoyaba a mi ex marido, muchas otras cosas, poco a poco fueron muchas imágenes y diversos historias y post de Instagram, que algo empecé a intuir, las mujeres no nos equivocamos en esos aspectos, la respuesta en ese momento de mi ex marido fue “No va a volver a suceder” contó Geraldine.

Pero la actriz suponía que no volvería a suceder que ella subiera ese tipo de historias o de mensajes a las redes sociales, lo cual también le confirmaba que algo estaba sucediendo.

La historia de Geraldine Bazán tiene millones de visitas, pero en ese momento no fue fácil, dijo que recibió más indirectas de parte de Irina Baeva: "El siguiente post de ella se leía como “Si te dolió lo que ves, vas a ver lo que viene”, eso refiriéndose a que si me había lastimado lo que yo ya había estado viendo, vendrían cosas peores.

"Pasó el tiempo, yo les contaba que esto fue a partir del 20 de mayo del 2017, el 01 de Septiembre, se fuera por un tiempo de la casa que compartimos juntos como familia, era algo pero no puedes estar segura hasta que te lo confirman al cien por ciento, hubo una historia en específico, en la que ella posteaba una foto y dice el ángulo, en la que posteaba a home y estratégicamente, o por casualidad, digámoslo así, se veía debajo la maleta, el bolso, de mi ex marido, fue ahí donde realmente vino el quiebre, donde realmente me di cuenta de que estas situaciones tenían una intención, el que yo me enterara de que ellos tenían algo y otra, la más importante, lastimarme" Dijo la ex de Gabriel Soto.

Después contó que pudo enfrentar a su marido y le preguntó directamente "¿Que está sucediendo él, le pregunto directamente si tiene algo que ver si tiene alguna relación con esta chica, a lo cual el me responde palabras textuales “Es solo un consuelo, la veo de vez en cuando”, lo cual obviamente pues, nada, me confirmaba que tenían una relación extramarital en ese momento” finalizó y fueron las palabras con las que Geraldine Bazán relata la traición por parte del protagonista de Soltero con hijas.

Mucho se especuló, si la actriz rusa había sido la tercera en discordia entre ese matrimonio y con el argumento de la actriz de “Tierra de pasiones”, quien tras enterarse de la relación que el actor sostenía con Baeva decidió poner punto final a su matrimonio.

Por mucho tiempo, Irina Baeva y Gabriel Soto, estuvieron el en ojo del huracán, ya que a tan solo 3 semanas de la separación de Bazán con el protagonista de Vino el Amor, ellos se dejaron ver muy románticos, lo que confirmaba que los rumores eran ciertos.

Hoy en día la pareja acaba de anunciar su compromiso, fue el pasado 20 de Enero, que decidieron dar a conocer ante sus redes sociales que la actriz rusa había dado el sí, aunque eso ya se había consumado desde el 25 de octubre del año pasado.

Geraldine no ha comentado nada al respecto de lo sucedido con las declaraciones de los enamorados, y se ha mantenido al margen ya que se encuentra en recuperación por la reciente operación de rodilla a la que fue sometida debido al accidente que tuvo en sus pasadas vacaciones.