El día que Consuelo Duval conoció a la amante de su esposo

Actualmente Consuelo Duval es una de las comediantes más queridas del mundo del espectáculo, pues la protagonista de la serie de Televisa, La Familia P. Luche se ha ganado al público gracias a su carisma y talento, cualidades que la han mantenido vigente hasta el día de hoy. Y aunque Consuelo Duval ha compartido muy poco de su vida privada, recientemente se viralizó un video en el que compartió cómo conoció a la amante de su ex esposo.

Fue a través del programa Netas Divinas de Unicable, durante una dinámina que Consuelo Duval abrió su corazón y detalló cómo fue que se las ingenió para conocer a la mujer se interpuso en su matriminio. La conductora de Televisa indicó que tuvo que recurrir a las mentiras para conocer a la amante del padre de sus hijos.

" Estaba yo de stocker, y entonces le hable a la chava y le dije que iba a ver un casting, y entonces me encontré con ella en Televisa, yo con peluca y con ojo verde, andaba con el papá de mis hijos", comenzó Consuelo Duval. La comediante señaló que desde muy chica ha tenido la constumbre de ser investigadora desde muy chica.

Posteriormente Consuelo Duval reveló que un día revisó el teléfono de su esposo y obtuvo el número de la amante de su esposo para comunicarse con ella y decírle que iba a ver un casting en Televisa. "Llegó a su casa, veo que tiene el teléfono de esta vieja, le marco, y le digo que hay un casting en Televisa, que nos veamos en recepción, yo con mi peluca, ella llega, se sienta junto a mi y le digo ¿vienes al casting?, y ella sí", confesó.

Consuelo Duval continuó: " le digo yo te conozco, fuiste a una boda, a una boda que no me llevó a mi, sino que se la llevó a ella", señaló. Y aunque la actriz confesó que ella ya sabía que su esposo la engañaba quiso conocer a la mujer que le vio la cara junto con su marido.

"Yo ya sabía que me estaba poniendo el cuerno con esa vieja, y le dije te vi en una boda, cómo te dice tu novio?", a lo que la mujer le respondió "Ranita. "Y le digo Ariel se llama tu novio y está casado?, a lo que la amante de su esposo le contestó ", No, claro que no, yo tengo papá y mamá y nunca haría eso", señaló.

Consuelo Duval confesó que la mujer le dio ternura la amante de su esposo por lo que prefirió no decirle nada, pero cuando llegó a su casa fue a su marido a quien enfrentó. " Llegó a la casa y me acuesto en la cama, llegó mi esposo y le dije, a mi nunca me haz dicho ranita", señaló la comediante.

La actriz confesó que aunque se pudo hacer la occisa prefirió divorciarse, pues cabe recordar que durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañedaa reveló que empezó a notar cosas raras en su pareja, hasta que descubrió que era adicto a las drogas.

“Notaba cosas raras en él. Trabajaba de noche y, entonces, llegaba y había que no hacerle ruido. Un día, me acuerdo, que le pegó a Michel y entonces a la hora de bañarlo vio su mano en la pompa de Michel, que tenía como dos años y medio (...) Le dije: ‘Eso no se le hace a un hijo’ y, de repente, veo que se estaba pegando en la mano con la puerta, se estaba como flagelando”, dijo.

La comediante se casó desde muy joven luego de enterarse que estaba embarazada de su primer hijo, fruto de su relación con Airel, el padre de sus hijos, Michell y paly.