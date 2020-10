El deseo frustrado de Gomita que no consiguió con los implantes

Hace unos días Aracely Ordaz mejor conocida como Gomita declaró que se quitaría los implantes de glúteos que se había hecho debido a que, tras la pandemia de coronavirus, decidió ejercitarse en casa, sin embargo, las prótesis no le favorecían con sus rutinas.Gomita, quien se dio a conocer en el programa Sabadazo de Televisa confesó que siempre deseó tener un trasero enorme y lo consiguió, pero ese sueño no fue tan cómodo como imaginaba.

"Gomita" explicó, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, que durante la pandemia comenzó a hacer ejercicio, pero se le dificultaba por los implantes de nalga que tenía y decidió, con la ayuda de terapia psicológica, que se los retiraran, aunque por ellos hubiera invertido en el pasado alrededor de 250 mil pesos.

"En cuanto dicen: 'Es pandemia, se cierra todo', que fue marzo. Yo me la pasé ese mes en chinga haciendo ejercicio. Tuve y afortunadamente estoy agradecida de haber puesto un gimnasio en casa. Ya tengo el gimnasio, estoy entrándole chido, pero me estorban estas madres, me están estorbando, me duelen para hacer el ejercicio y no es cómodo", explicó la influencer.

"Es algo que yo quería y que yo anhelaba tener un traserote. Dije: Me lo voy a quitar, qué tiene. No me va a pasar nada. Y si no digo nada, menos va a pasar. Porque todo está acá (cabeza). Yo lo que voy a transmitir es es que tengo un culazo, tengo un culazo y estoy haciendo ejercicio, y se me va a parar", manifestó.

La ex integrante de Sabadazo lamentó que, a pesar de haberse sometido la cirugía en abril pasado, muchas personas seguían criticando su trasero por medio de redes sociales. "Cuando me los quito y sigo con el ejercicio, la gente seguía comentando: Tus nalgas están picudas, tus nalgas de payaso, tus nalgas de no sé qué. Si supieran que ya me los quité, si supieran que ya no los tengo", compartió "Gomita".

"Es un plástico que te venden y cuesta, que tiene su certificado y todo. Que yo me acuerde, yo pagué como 150 mil pesos, 250 mil pesos por los implantes. De las puras pompas. Más aparte la hospitalización y toda la recuperación, y todo eso. Es una lanota",

Aracely Ordaz, Conductora.

Gomita prefiere trabajar paraa que sus pompas sean naturales. Foto Instagram Gomita

Luego de que Gomita anunciara que se sometería a una cirugía para retirarse los implantes de glúteos, otras famosas como Carmen Aub y Michelle Renaud se sumaron a la importante decisión debido que se puede presentar problemas de salud.

En un vídeo compartido desde su cuenta oficial, Carmen Aub -actriz de "El Señor de los Cielos", anunció que está lista para retirarse los implantes mamarios, mismos que le han dado mucha seguridad en su carrera artística ya que vive de su imagen.

Sin embargo, dijo que aunque para nada está en contra de los mismos -puesto que ella los ha tenido dentro de su cuerpo por una década-, aseguró que ya no los necesita más. Según comentó en el clip de más de tres minutos de duración, ha trabajado mucho en su interior a lo largo de esta pandemia para atreverse a quitárselos ya que en un principio le costó trabajo si quiera pensarlo. Pero también prefirió su salud que su belleza.

"Hace 10 años los que me vieron pasar de "¿Dónde está Elisa?", de "Niñas mal" a de repente un pequeño cambio en "Esperanza del corazón", sabrán que yo me puse implantes de seno, lo cual no me arrepiento para nada, me encantaron, me dieron muchísima seguridad, mucho más por el medio en el que yo me desenvuelvo", dijo.

Incluso, contó que en un principio, sólo pensó en cambiarse de talla, pero finalmente reflexionó y en su decisión tuvo mucho que ver el doctor que se los va a retirar, así como su asistente, quien le contó su historia de vida.

"La verdad es que por un momento no sabía si ponérmelas más pequeñas o quitármelos por completo, pero estuve investigando mucho y hay algo que se llama Breast Implant Illness, tiene muchísimas toxinas que nos hacen mal a nuestro cuerpo, a nuestras hormonas, hay muchos síntomas y decidí que me las voy a quitar", indicó.