El delgadito jumpsuit animal print que hizo lucir a Demi Rose

Esta fue la vez que la modelo Demi Rose, dejó claro una vez más de qué está hecha, al presumir su figura de infarto, cuando modeló un delgadito jumpsuit estampado en animal print -versión leopardo-, y con el que sin duda, cerró con broche de oro el 2020.

Fue en su concurrida cuenta oficial de Instagram, en la que la estrella de las redes sociales, compartió estas tres instantáneas, posando de manera que dejó ver su cuerpo de pera, y sin duda, su enorme retaguardia, la que todos sus seguidores ya conocen, pues Demi Rose es fanática compartir sus mejores fotografías en diminutos o transparentes bikinis.

"New year, more knowledge, more strength. I love how far I have came and I’m so ready for what’s to come this next year. I love you guys so much. Wishing you all blessings. @liverichmedia" (Año nuevo, más conocimiento, más fuerza. Me encanta lo lejos que he llegado y estoy tan preparada para lo que vendrá el próximo año. Chicos, los quiero tanto. Deseándoles todas las bendiciones. @liverichmedia), se lee en la descripción del post de Demi Rose, en la que además posteó un emoji de un leopardo.

Y es que, la modelo de 25 años, está tan segura de su belleza y de su físico, que ella misma fue quien reveló lo que tendría preparado para este 2021; lo cual, ya se ha podido decena de veces a los casi dos primeros meses del año, transcurridos.

Desde el paradisíaco país de Tanzania, ubicado en el oeste de África, la también DJ nacida en Birmingham, Reino Unido, fue que recien salida de la piscina, mostró como en muchas otras ocasiones, su especial figura física que tiene forma de reloj de arena, característica que le da por tener un busto y unas pompis bastante grandes, y una cintura tan pequeñita y ese abdomen plano.

Y mientras aquel último día del año 2020, en el que en muchas partes del mundo, sus fanáticos se estaban congelando por las nevadas propias del invierno, Demi Rose aprovechó el clima tropical de Tanzania para lucir una vez más sus encantos en este cómodo bañador para nadar agusto en la pisicina.

Por supuesto, entre los 4,581 mensajes que se pueden leer en la caja de comentarios, muchos de su fanáticos brindaron con la londinense por un año mejor y al mismo tiempo, le hacían saber que las fotos contenidas en el post, eran una de las favoritas, con un: "Favorite picture of you".

Al momento, la tercia de postales tiene un total de 605,523 corazones rojos y se puede apreciar, que la modelo que también busca llegar a ser una famosa actriz de cine de Hollywood, disfruta momentos muy especiales en su vida, viajando alrededor del mundo.