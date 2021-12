El corsé traslúcido con el que Aracely Arámbula cantó en vivo en show de tv

Como varios años atrás, la actriz Aracely Arámbula llegó al altar de la Catedral Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, para cantarle las tradicionales Mañanita a la Virgen de Guadalupe el pasado 11 de diciembre; y, debido a que se trataba de un show en vivo de televisión, 'la Chule' no perdió la oportunidad de presumir sus encantos y una cinturita con un vestido típico mexicano y corsé traslúcido.

Pese a que las tradicionales Mañanitas son un acto de fé y esperanza para lograr un mundo mejor, Aracely Arámbula pasó por alto el cometido y aprovechó la ocasión para seguir enamorando a chicos y grandes tras lucir su exquisita silueta, además de su belleza innegable.

El outfit, estuvo conformado por una falda típica mexicana color negro y bordada con flores multicolor, originaria del estado de Chiapas, México y Aracely Arámbula complementó con un corsé confeccionado en tela traslúcida color negro que combinó con un chal en tono azul rey que sirvió para cubrir sus encantos delanteros.

Lee también: La vez que Aracely Arámbula se lució con tres galanes en vestido entallado

A través de su cuenta de Instagram, la ex de Luis Miguel compartió una postal de cuerpo completo desde el atrio de la iglesia luciendo en foto y vídeo los detalles de su outfit con el que sin duda, ha llamado la atención de sus seguidores o AraFamilia bella, como los llama la también cantante.

"Feliz #Jueves mi #Arafamilia bella hermosos #momentos compartidos en la Basílica de Guadalupe con todo el cariño para ustedes, unidos en oración por la #Salud de todos y deseándoles #infinitas #bendiciones" escribió Aracely Arámbula en su publicación del pasado jueves.

Lee también: Aracely Arámbula luce divina al lado de Uriel Santana, su fotógrafo de cabecera

Y a la par de lucir cuerpazo, la protagonista de "La Doña" de Telemundo, también aprovechó la ocasión para destacar la labor de los artesanos mexicanos, quienes se encargan de fabricar a mano los vestidos como el que lució aquella noche del pasado 11 de diciembre.

"Mi vestido hermoso que tanto les gustó, bordado por artesanos, gente súper talentosa y orgullosamente mexicanos; un diseño de mi querida @katiafontiniprive que llegó desde #Chiapas para ir a cantarle a nuestra Virgencita de Guadalupe en su día en la basílica, mucho #Amor para todos mi #Arafamilia bella".

Pero no sería la única postal que fuera compartida en redes sociales, pues la fanpage @aracelyarambulafans, replicó una serie de postales y vídeos que en su momento la propia actriz compartió a través de sus Instagram Stories.

Perfil que también dedicó palabras de admiración a 'la Chule' y que destaca que es una de sus fans desde que Aracely Arámbula participó en "Las Vías del Amor" (2002).

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!