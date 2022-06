El carísimo bikini de Louis Vuitton que Demi Rose luce al borde de la piscina

Entre las últimas fotografías publicadas, la modelo Demi Rose -quien posee un cuerpazo de diosa-, se dio el lujo de lucir un carísimo bikini de la prestigiada firma Louis Vuitton al borde de la piscina, desatando una ola de piropos que no se hicieron esperar.

De tono café chocolate y con los íconos de la afamada firma de ropa y accesorios estampados por todo el bikini, Demi Rose lució una de sus poses más sutiles y con cierta inocencia con su rostro angelical que enamora a cualquiera; y es que, es una de las poses más sencillas y menos atrevidas a través de las cuales, la modelo deja babeando a medio mundo en las redes sociales.

Esta vez, el bañador obedece a un par de piezas, no tan escotadas ni diminutas, pero que de igual manera lució la británica con estilo propio y mucho glamour, lo que ha la colocado como una de las féminas más vistas en la web; pues aunque no enseñe un centímetro de su piel, Demi Rose se ha quedado en el gusto de los internautas.

Su vida en la isla española

Y para no dejar con la duda a sus fans, la británica de 27 años que ama el clima tropical, dejó ver cómo es que vive en Ibiza, España o Ibiza, Magic Island, como le llama la modelo, y lo que disfruta estar en terrenos europeos, continente del que es originaria.

"Island life" (Vida en la isla), escribió Demi, mientras presume lo bien que se le pasa en el puerto español donde disfruta de los atardeceres más encantdores del Mediterráneo. Y tras lucirse en un par de postales, sus fans han asegurado: "Perfect pic" (Foto perfecta).

Y sus seguidores siguen coincidiendo: "Best post" (La mejor foto); y la clásica expresión de asombro que no puede faltar: "Wowwww". Otros más cuestionaron a la top model sobre: "When is yоur new cоntent cоming оut?" (¿Cuándo sale tu nuevo contenido?), haciendo referencia a sus página de Only Fans.

Y atendiendo a la descripción de Demi Rose, hubo quien aseguró: "Island Beauty" (Belleza de la isla). Un piropo más que más bien es una declaración de amor y fuerte revelación, se lee: "Princesa hermosa, así es donde quiero vivir contigo en una isla, tú y yo solos".

"Yessssss", "Beauty" (Belleza), "I love you" (Te amo); y además de su belleza, hay quien le deseó un buen día: "A good day to you my beautiful queen" (Un buen día para ti mi reina hermosa); el caso es que Demi Rose no deja de llamar la atención de sus seguidores que casi suman 20 millones en Instagram; por lo que la británica tiene el duro trabajo de seguir manteniéndose como la favorita.

