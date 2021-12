El body con el que Demi Rose luce como una escultural diosa del Olimpo

Empezaba este 2021 que ya está a escasos días de finalizar y la modelo Demi Rose lo iniciaba más intensa tras modelar un sexy body con el que lució como una escultural diosa del Olimpo, que dicho de sea de paso, para muchos fue como un regalo de los Santos Reyes Magos.

Pues Demi Rose se aprovechó de su belleza y cuerpazo para dejar boquiabierta y con el ojo cuadrado a sus millones de fanáticos que la siguen en todo el mundo. Y es que, a los primeros seis días del 2021, la británica de entonces 25 años de edad, no escatimó al mostrarse con un body traslúcido que por si fuera poco, utilizó sin underweare (ropa interior).

Su característica figura de reloj de arena, fue motivo suficiente para dejar atónitos a chicos y grandes alrededor de todo el mundo; pues enfundada en esa sexy prenda, dejó sin palabras más de uno.

Con un par de fotografías, Demi Rose logró llamar la atención de sus fanáticos con una par de pose de frente y de perfil, con las que la top model mostró su tremenda anatomía; primero con sus atributos delanteros y luego con su redondeada retaguardia que se le ha hecho costumbre mostrar cada vez más.

Con el sol de frente y a plena luz del día, Demi Rose -puso además- a soñar a muchos con su par de instantáneas tan intensas, mientras escribió: "Constantly evolving, steadily revolving @prettylittlething. Photo: @brettrussellldn" (@Prettylittlething en constante evolución y en constante movimiento. Foto: @brettrussellldn).

Lo que indicaba que con su par de fotos, la británica prometía traer más de su contenido más sexy este 2021 y a decir verdad, lo logró sin lugar a dudas; pues durante el invierno, la primavera, el verano y el otoño ha hecho de las suyas y a lo largo del año ha ganado aproximadamente cinco millones de seguidores más en su cuenta oficial de Instagram; pues de 13.9 que tenía en enero, ahora, tiene por lo menos 18.7 followers.

En tanto, la top model de raíces europeas, se ganó la admiración y el respeto de los internautas de Instagram y otras redes sociales y entre los comentarios que generó su post, se leen: "Elegante satisfacción de porte de belleza profunda y hermosa, de mujer súper bellísima en todo su nivel cultural, súper estelar hermosa, felicidades amor".

"OMG SO beautiful body" (¡Dios mío!, qué hermoso cuerpo), "I really like this outfit" (Realmente me gusta ese outfit), "Beautiful" (Hermosa), "Rica", "You girl are amazing" (Eres una chica increíble), son algunos otros comentarios que saltan a la vista desde su publicación del pasado 6 de enero.

Alrededor de 555 mil corazones rojo y un total de 3,574 comentarios, son los que figuran en la publicación invernal de Demi Rose de principios de año.

