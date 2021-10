El body blanco con el que Daniella Chávez deja ver más que cuerpazo

Las mini prendas, transparencias y escotes, son los elementos preferidos de la modelo Daniella Chávez, para dar rienda suelta a la imaginación de sus seguidores; y es que así apreció la chilena en una de sus tantas postales, modelando un body color blanco con el que deja ver ¡más que cuerpazo!

La moda es un tema difícil de entender para much@s, pero Daniella Chávez comprende a la perfección de lo que se trata, luego de poseer uno de los cuerpos más envidiables de entre las famosas celebridades de la web y redes sociales.

A través de su cuenta de respaldo de Instagram bajo el perfil @daniella.chavezc, la también cantante de la música urbana, dio cuenta de su belleza y cuerpo perfecto, al lucir un bañador blanco, con el que por supuesto dejó ver más allá de su cuerpo, pues la chilena mostró algunos detalles que pusieron a sudar a sus más de 233 mil seguidores en este perfil.

Lee también: Marjorie de Sousa: 'son un descaro' las escenas con Eduardo Santamarina en La Desalmada

Evadiendo a la cámara y sentada sobre una encimera de la cocina de su casa, Daniella Chávez lució fabulosa mientras lucía unos párpados dorados y una piel perfecta y su característico cabello rubio, largo y lacio.

"Suscribe a mi OnlyFans usuario : DaniellaChavez link directo en biografía o www.Daniellachavez.cl como siempre quisiste ver!", escribió la chilena de entonces 34 años, quien en esa ocasión invitaba a sus fanáticos a verla en su página privada a la que hay que pagar para acceder a verla.

Lee también: Derrite con micro short Daniella Chávez mientras presume camioneta

No por nada, Daniella Chávez se llevó decenas de piropos como: "Very beautiful" (Muy hermosa), "Hi, love you better with your black hair" (Hola te amo más con tu cabello negro). Con su intensa postal, la chilena desató algunos otros comentarios en forma de poema:

"Seré esa araña que teje por tu piel, Seré esa angelita que teje por tu piel, Déjame tejer por tu piel, Yo soy esa araña" y el mismo fan continúa: "No me voy a acordar de tus pecados solo quiero decirte que te amo así como eres te lo repito. Tú me amarías así como soy? Inténtalo una y mil veces; aunque te caigas vuelve a levantarte, no te rindas".

Otros más aseguran: "Ohh babe esos pe***es, qué bárbara" o "Ricos pechos", "Una belleza", "Amor, estás hermosa". Pero también hubo alguien que no dejó pasar la oportunidad de advertirle de los peligros de tanto silicón a Daniella Chávez: "Con principio de cáncer de glándulas mamarias... Alguien que le avisé para que se revise".

Como sea, desde el verano del 2020, Daniella Chávez ha logrado impactar en su audiencia virtual con no menos de 15,750 corazones rojos y alrededor de 160 comentarios.

Síguenos en