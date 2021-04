Británica de nacimiento pero mundialmente conocida por mostrar sus más intensas fotografías, en las que siempre deja ver sus exuberantes curvas; ella es la modelo Demi Rose, quien a sus 26 años, ha puesto al mundo de cabeza y los mantiene cautivos, como cuando modeló un bikini color piel con el que sin duda, sin ser maga, creó una ilusión óptica entre sus seguidores; además de que esta vez no utilizó sujetador.

Su belleza es innegable, pero el cuerpazo que posee la top model -estrella de las redes sociales-, es quizás, su mayor atractivo, pues sabe lo que tiene y lo presume sin problema alguno, logrando dejar boquiabierta y con el ojo cuadrado al mundo entero.

Fue durante el verano del 2020 que Demi Rose modeló para el mundo, uno de sus más sensuales bañadores que por si fuera poco es color piel y al verlo, pareciera que posó como Dios la trajo al mundo, desde Atlantis -según indica la ubicación de su publicación de agosto de 2020.

Sin embargo, esa ilusión óptica provocada por la también DJ, ha hecho reaccionar a su basto número de seguidores de su cuenta oficial de Intagram, en la que escribió: "Channeling my inner @brettrussellldn" seguido de la imagen de una sirena (Canalizando mi @brettrussellldn interior).

Por ello, los corazones rojos, las llamas de fuego y algunas caritas con la lagrima recién salida del ojo, son la imágenes que destacan en la fogosa publicación de la modelo nacida en Birmingham, Reino Unido, aunque los halagos como "Gorgeous" (Preciosa) o "Amazingly gorgeous" (Asombrosamente hermosa) no se hicieron esperar en dicho post.

Aunque hubo quien se fijó exclusivamente en su figura: "Very very nice figure" (Muy muy linda figura), "Sensual", "Her two cheeks look like my thats being stroked right now" (Sus dos mejillas se ven como si me estuvieran acariciando en este momento).

"That skin color fit you perfect" (Ese color de piel te queda perfecto), "Wife" (Esposa) siguido de una sortija de matrimonio con tremendo brillante o "The cake" (El pastel), son notros de los mensajes que se pueden leer sobre la posta de Demi Rose.

También destacan algunos mensajes como "Lovely" (Adorable), "Oh my God" (Oh, Dios mío) o "The Love in my Heart" (El amor en mi corazón); y un fan ruso fue muy sincero: "Genial foto... precioso c*lo!!", "Breathless" (Jadeante), "Sirena", "Ur lost like Atlantis" (Tú, perdida como la Atlántida), "Delicius" (Lindísima, qué vista), "Que hermosa cola", entre otros, son los mensajes que desde hace 35 semanas, la modelo ha seguido recibiendo.

Ésta es una muestra lo exuberante que lució Demi Rose, pero aquí puedes dar click para ver la imagen completa y una fotografía más.