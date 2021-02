El bikinazo de Samandhi Zendejas con el que presume cuerpazo

Sin duda, Samandhi Zendejas es una de las actrices mexicanas que constantemente se roban las miradas de sus fans de las redes sociales al presumir su perfectar figura en diversos atuendos deportivos, trajes de baño y elegantes vestidos con los que hace suspirar a más de alguno.

Recientemente la actriz de Telemundo acaparó miradas luego de posar con un pequeño traje de baño de dos piezas en color azul, con el que resaltó su figura, y aunque la famosa promocionó la marca de un cereal, fueron sus curvas las que más acapararon la atención de sus más de tres millones de seguidores.

"Implementé Fitness de Nestlé a mi estilo de vida, me da los nutrientes clave y me activa para mi día", escribió la actriz para promocionar la marca del cereal. Sus seguidores no dudaron en llenar la publicación de mensajes halagadores.

Es que simplemente, eres perfecta!!”, “Mamasitaa”, “Eres únicaaa”, “ El amor de mi vida”, “ Que bonita”, “No manches tu cuerpo es perfecto!”, fueron algunos de los usuarios que admiraron su belleza.

A sus 25 años, Samandhi Zendejas, no solo es una de las mujeres más atractivas del medio artístico, es una de las artistas que más ha destacado a nivel profesional, pues, recordemos que se dio a conocer a nivel internacional gracias a que personificó a Jenni Rivera en la exitosa serie Mariposa de Barrio de Telemundo, personaje que le dio el éxito total y con el que logró consolidarse como actriz en en Estados Unidos.

Y aunque fue reto para la socialité mexicana, esté personaje marcó un antes y un después en su carrera, pues pese a que tuvo que subir 28 kilos, la actriz de la novela Vivan los Niños ha logrado recuperar a base de dieta y ejercicio su escultural figura, la cual no duda en presumir que tiene las medidas perfectas que toda mujer desearía tener.

Recientemente, Samandhi Zendejas deleitó con su personaje de Circe Gaona en la exitosa serie de Falsa Identidad. La actriz le dio vida a una joven, hija de uno de los capos más peligrosos de la mafia. El último episodio de Falsa Identidad fue el pasado 24 de enero.

