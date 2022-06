El baño de espuma que Jennifer Lopez tomó antes de importante evento

Desde que supo que iba a asistir a la reanudada premiación de los MTV Movie & TV Awards, la cantante Jennifer Lopez se relajó y preparó tanto, que tomó un baño de espuma antes del importante evento en el que sirvió de inspiración para otros artistas como Zendaya y Tom Holland, el nuevo Spider-Man.

Pues en vísperas de deslumbrar en el escenario y la alfombra roja de la premiación que entregó 26 preseas el pasado domingo 5 de junio, JLo tomó un baño de espuma en el obligado jacuzzi desde el que dejó ver que un baño de tina siempre la hacía muy feliz aún y cuando tuviera ciertas interrupciones.

Esta vez fue con un par de fotos que 'la Diva del Bronx' deslumbró a sus ya 215 millones de seguidores en Instagram tras aparecer como Dios la trajo al mundo y con el celular en la mano, una imagen por demás sensual.

Una relajada preparación

Y es que luego de venir de jornadas completas de trabajo posando para algunas sesiones fotográficas, así como su documental de Netflix "Halftime" (Medio Tiempo) con el que este 2022 se viralizó la confesión que hizo sobre su colega, la cantante colombiana Shakira, por reprobar su participación juntas en el medio tiempo del recordado Super Bowl 2020, Jennifer Lopez habría requerido un momento de relax; y qué más que tomar un baño de espuma para lograrlo.

"Happiness is a long hot bubble bath (even if you have to take a quick call!) See you later @MTV!!!!" #SelfCareSunday #MorningBath (La felicidad es un largo baño de burbujas calientes (¡incluso si tienes que atender una llamada rápida!) ¡¡¡¡Hasta luego @MTV!!!! #DomingoDeAutocuidado #BañoMañanero), se lee en la publicación de Instagram de principios de junio.

Y lo que la novia de Ben Affleck logró en sus fanáticos, literalmente fue "reventar" Instagram por luego su publicación, en la que sólo lució el cabello recogido y parte de su dorso y hombros. Aunque a decir verdad, cada publicación de la neoyorquina es garantía de éxito.

Pues luego de comentarios como: "Niceeee", "Nobody, Nobody, Nobody Does It Better" (Nadie, Nadie, Nadie Lo Hace Mejor), "Topp picture" (La foto más...), "Beautiful love" (Hermoso amor), "Such a timeless beauty" (Una belleza eterna) o "YOU'RE EVERYTHING TO ME" (ERES TODO PARA MÍ), JLo ha recibido no menos de 649,815 corazones rojos.

Por otro lado Jennifer Lopez arrancó tantos comentarios como alrededor de 7 mil, en los que sus millones de seguidores han mostrado su gran admiración por la cantante, actriz, bailarina, empresaria y demás profesiones que la han colocado como una de las favoritas de la farándula internacional.

