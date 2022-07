El bañador tejido y falda de hawaiana con los que Demi Rose conquistó el Mar Caribe

La primavera 2022 fue la estación perfecta para que la modelo Demi Rose eligiera dar un paseo por el Mar Caribe, específicamente en la Isla de Santa Lucía, y así fue como conquistó dicho paraíso, tras modelar un bañador tejido y una falda de hawaiana.

Esto, luego de mostrarse como Dios la trajo al mundo con poses que seguramente dejaron sin habla a más de uno, pues lejos de mostrar su sensualidad al mundo, la británica de 27 años, dejó ver que su clase y belleza son únicas si de modelar un bañador en la playa se trata.

Un bañador tejido en tono beige y un pareo estampado en flores que terminó en modo falda hawaiana, fueron las prendas que adornaron la exquisita figura de Demi Rose y a la vez, ésta derrochó belleza y glamour en la Isla de Santa Lucía.

Lee también: Demi Rose presume toda elegancia con escotado bañador y sombrero de paja

Una hawaiana muy británica

Posando de frente, sentada y de perfil (tres cuartos) mostrando su retaguardia, fue que la británica mostró todo lo que tiene a través de su cuenta de Instagram, en marzo pasado, mientras escribió: "Beach babe" (Nena de playa).

Por lo que Demi Rose hizo desvariar a más de uno y le comenzaron a enviar un sinfín de corazones rojos, decenas de emojis de todo tipo y hasta un número telefónico para estar en contacto con la estrella de las redes sociales.

Lee también: Tras presumir jugosa retaguardia en falda de cuero, Aracely Arámbula sufre incidente

Y el desvarío, dejó ver en automático que los seguidores de la británica empezaron a enviar comentarios que nada que ver con su publicación, como: "Always fall in love with that magical kiss" (Enamórate siempre de ese beso mágico) o "So gorgeous" (Que preciosa).

También: "She is me to a tea" (Ella soy yo para un té); y es que, la belleza de Demi Rose es tal, que sin duda alguna hace enloquecer a sus fanáticos de todas partes del mundo. Pues con su cuarteto de postales, la británica ha recogido no menos de 570,671 corazones rojos y casi 5 mil mensajes de admiración.

Síguenos en