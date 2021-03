El bañador tejido de Marjorie de Sousa; ¡dejó muy poco a la imaginación!

Fogosa, intensa, atractiva y seductora, así es como la actriz Marjorie de Sousa, ha hecho babear literalmente a sus fanáticos en sus redes sociales, al posar ante la cámara con un bikini tejido que por si fuera poco, ¡deja casi nada a la imaginación!

De perfil y con su mirada más sensual, la villana de telenovelas, presumió cuerpazo y esas curvas que no cualquiera puede lograr, pues no es un secreto para nadie, que Marjorie de Sousa es una fanática de hacer extenuantes rutinas de ejercicio y eh aquí el resultado.

Y es que, tras haberse convertido en madre del pequeño Matías -hace cuatro años-, la venezolana hizo lo necesario por recuperar esa figura con la que siempre había enamorado a propios y extraños-, quizás eso fue lo que enamoró al padre de su hijo, el actor Julián Gil, aunque su historia de amor no duraría por mucho tiempo. Sin embargo, Marjorie de Sousa está más feliz y realizada que nunca.

"La vida, sus momentos...", escribió de Sousa al mismo tiempo que presumía su delineada silueta. Claro, no sin olvidar sus ya acostumbrados hash tags con los que destaca cuál es su filosofía de vida: #lavidaesunhermosoregalo #meamo #teamo #terespeto #merespeto #sol #brillandofuerte #mamoatriunfa #tebendigo #aprendiendo amo mi @capittana...

Su piel blanca y bronceada así como su figura más fitness resaltó entre ese mini bikini tejido con detalles en color azul marino que son las que unen cada parte del tremendo bañador, su perfil y su cuerpazo, por supuesto, encendieron los ánimos de los admiradores más ferviertes de "la Güera", como la llaman sus seguidores.

Comentarios bien y mal intensionados, fueron los que provocó la protagonista de "Un Poquito Tuyo" (2019) en los que se pueden leer los deseos de sus seguidores del gremio masculino de tenerla a un lado o de frente para admirar su belleza y hacer algo más.

"Me encanta esta foto siempre me gustaras bella", "Divina", "Se me antoja besarte y... bien rico", "Perfecta como cada rincón de tu cuerpo", "Que belleza", "Dios te cuide siempre belleza, como deseo verte aunque sea una vez en mí vida jeje", son algunos de los fogosos pero sinceros mensajes de sus fans, quienes no paran de comentar lo que les provoca verla así de sexy.

Y para muestra, basta un botón: "Chiquita como estás rica", "Mamacita", "Chiquita, se ve presiosa", "Mucho culata y mucho conejo me das miedo marjodsousa", "Beautiful baby", "Que belleza de mujer!", "Eres mi amor platónico lo juro", "@marjodsousa Que tengas una hermosa noche mi amor" o "Preciosa eres una mujer muy bella eres un biscochito te mando muchos besos desde San Luis Potosí México", son otros de los mensajes que se leen en la caja de comentarios.

La fogosa postal de Marjorie de Sousa rebasa los 287 mil corazones rojos y un total de 4,517 mensajes de los más intensos.