El bañador de flores con el que Demi Rose conquistó isla italiana

Terminaba casi el verano 2021 cuando la modelo británica Demi Rose hizo una gira de trabajo por la isla italiana de Capri, donde presumió sus prominentes curvas sin escatimar y lució impecable como cuando apareció con un bañador de flores con el que conquistó territorio italiano.

Con un entorno y paisaje campirano, Demi Rose hizo latir los corazones de sus millones de seguidores en redes sociales, luego de lucir dicho bañador de flores que acompañó con un pareo de los mismos tonos y de un estampado parecido.

Fue en septiembre de 2021 que la británica decidió abandonar Ibiza, España, el lugar donde vive desde hace algunos años, para conquistar con su belleza algunas islas italianas y luego Croacia, para después venir a territorio americano en países como México y Estados Unidos.

La modelo de la firma de ropa Pretty Little Thing, utilizó las prendas más seductoras y glamorosas para hacer desvariar a sus casi 19 millones de seguidores y fue con un par de postales que la británica de 26 años, deslumbró con su belleza, haciendo notar su impecabilidad.

"Sweet dreams till sunbeams find you" (Dulces sueños hasta que los rayos de sol te encuentren), se lee en la descripción del post del pasado 6 de septiembre de 2021, desde la isla de Capri, Italia, deseando a sus seguidores, que sus sueños fueran dulces hasta que los arroparan los rayos del astro mayor.

No por nada, Demi Rose se llevó los piropos más significativos por parte de sus seguidores en su cuenta de Instagram; algunos se leen como: "Goddess" (Diosa), "Te deseo" por parte de un fan coreano, "Amazing beauty), "Belleza absoluta), "Love your maple skin", (Amo tu piel de arce), o "Truly a rose among flowers. God bless you with an amazing week, Demi" (Verdaderamente una rosa entre las flores. Dios te bendiga con una semana increíble, Demi).

Por otro lado, Demi ha logrado recoger no menos de 6,127 comentarios cargados de admiración y buena vibra hacia la británica que ha puesto de cabeza a todo el mundo con su innegable belleza y particular forma de posar ante la cámara.

En tanto, la top model de raíces europeas, también ha generado un total de 678,356 corazones rojos, a decir verdad, una de sus publicaciones más vistas del 2021.

