El actor Ricardo Franco les da el último adiós a sus dos padres en menos de dos semanas

El pasado 5 de septiembre el actor mexicano Ricardo Franco festejaba su cumpleños número 40 un día después desde su habitación con especial arreglo de globos dorados, plateados y negros como regalo de una amiga del actor. Sin embargo, dos días después, esa felicidad se vería empañada por la pérdida de su señor padre, cuyos restos aparecen en manos del actor en una insantánea posterior, publicada por el actor.

Pero los lamentables acontecimientos en la vida de Franco, continuaron muy cerca una de la otra; increíblemente tres días después, Ricardo publicó una fotografía en la que se le puede ver en compañía de sus padres y en la descripción un mensaje que se lee:

"Gracias a todos por todos sus mensajes no tengo palabras para agradecerles... MIS VIEJOS. EN PAZ DESCANSA PAPÁ".

Y sobre los lamentables hechos en la vida del actor, describía en una foto en la que aparecía más tarde con su mamá, Doña Sofía Sierra Galvez (QEPD).

"Creo mucho en las energías colectivas mi madre sigue mal y entubada, les agradecería con un minuto de su tiempo en sus plegarías les agradecería con el alma ese gesto SOFIA SIERRA GALVEZ te amo madre Dios contigo eres la mujer mas fuerte que he conocido cada segundo pido que ya te mejores..."

A sus oraciones se unió Ferdinando Valencia, quien el año pasado sufrió la muerte de Dante, uno de los gemelos que tuvo con la famosa actriz y conductora cosarricense Brenda Kelerman; le sobrevive Tadeo.

Sin embargo, una semana después el actor compartió la triste noticia:

"Ya estas con mi papá eres la mujer que mas amo en la vida y soy quien soy así de fuerte por ti madre algún día nos encontraremos y te daré muchos besos y abrazos eso que nos quedamos debiendo. Descansa en paz en donde quiera que estes. Te amo... siempre estarás en mi alma y todos mis proyectos y cosas buenas serán dedicadas en tu memoria".

Las condolencias por parte de sus colegas y amigos actores no se hicieron esperar y literalmente inundaron Instagram con mensajes de aliento y apoyo debido a la difícil etapa por la que atraviesa el actor de 40 años.

Anteriormente al deceso de su mamá Ricardo, dedicaba un emotivo mensaje a quien le dio le dio la vida, su papa, en la postal, se aprecia al actor a las afueras de una iglesia con el nicho de las cenizas de su papá . Don Felipe Franco (QEPD), dentro de una bolsa color negro y expresaba:

"Hoy me toca cargarte en mis brazos como tu a mi de bebe, Algún día nos volveremos a ver papá si la vida me dio este regalo de cumpleaños bienvenido es aprendizaje por favor guía mi camino desde el cielo. te amo Felipe Franco QEPD siempre te llevaré en mi alma y mi ser!".

Pero la situación no quedó ahí. Finalmente a lo ocurrido con ambos padres del actor, las primeras horas de este 18 de septiembre, el histrión compartió una imagen que no tiene nombre; las dos urnas en las que se encuentran las cenizas de las dos personas que lo trajeron a este mundo y a las cuales Ricardo estará eternamente agradecido, pues ha externado que sin ellos, él no sería nada.

Por último, con mucha entereza escribe el hatsh tag #ENPAZYSINDRAMAS.

"Me despido con mucha fortaleza y demasiado orgulloso de tener unos padres como uds! ahora están juntos ayer te despediste de mi mamá vi tu alma en mi casa se que están juntos mis amores se fueron tomados de la mano y mi papá como siempre ahí te estaba esperando a que te fueras con el, hoy afronto su partida de la manera mas hermosa con la que uds me enseñaron y es la de amar de ser bueno y sobre todo siempre creer en dios tener fe y ser fuerte...solo nosotros sabemos como se siente esta despedida no les digo a dios les digo hasta pronto mis viejos hermosos siempre en mi alma y en cada parte de mi ser ldescansen en paz... #ENPAZYSINDRAMAS

Descansen en Paz Doña Sofía Sierra Galvez y don Felipe Franco.

