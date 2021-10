El abdomen de acero y torneada pierna que lució Jennifer Lopez en alfombra roja

De nueva cuenta, la cantante de talla internacional Jennifer Lopez, se dejó fotografiar por decenas de cámaras en la alfombra roja de la película "The Last Duel" (2021) (El Último Duelo) luciendo un abdomen de acero y súper pierna luego de utilizar un look 'crop top' de blusa arriba del ombligo y falda pegada de gran abertura.

Fue este fin de semana que Jennifer Lopez lució como toda una diva en la premier de la cinta que protagoniza su pareja, el actor Ben Affleck de la cual, también es guionista y además, ambos famosos reconfirmaron su relación sentimental, que todo parece indicar, va viento en popa.

Desde que inició el mes de octubre, la también actriz de cine impuso una nueva tendencia en la moda a través de diseños de Coach en tonos cafés que publicó en su cuenta de Instagram, y durante la alfombra roja recién celebrada la noche del sábado pasado, no fue la excepción.

Lee también: En leggins y top revela Marjorie de Sousa secreto para mantener exquisita figura

Pues la 'Diva del Bronx', se olvidó de los prejuicios y lució un outfit de blusa tipo crop top de manga larga entallada de Hervé Leger y una ajustada falda recta a la cintura que la hizo lucir un abdomen de infarto y unas piernas de lujo, gracias a la gran abertura de la creación de Tom Ford.

Y fue a través de su perfil de Instagram que la novia de Ben Affleck, compartió una tercia de publicaciones a través de las cuales se deja ver desde cualquier ángulo; pues entre fotos y vídeos, JLo brilló una vez más como lo que es, una verdadera diva.

Lee también: Britney Spears sigue el ejemplo de Aracely Arámbula y Jennifer Lopez; se muestra sin prenda

Cuyas descripciones de leen: "#TheLastDuel Premiere NYC" (#ElÚltimoDueloPremiere Nueva York), "Red carpet magic #TheLastDuel premiere NYC" (Mágica alfombra roja #ElÚltimoDueloPremiere Nueva York) y la tercera expone: "#TheLastDuel premiere NYC @robzangardi @marielhaenn @maryphillips @hairbylorenzomartin @erierinailz Photo: Getty Images".

El maquillaje, accesorios como unos aretes largos y un anillo en tono cobrizo, así como un bolso y unas sandalias de tiras que se sujetan a la pierna, fueron otros de los elementos que sumaron al look de Jennifer Lopez. La novia Affleck lució su característica cola de caballo.

No sin antes, enamorar a sus más de 179 millones de seguidores en Instagram con la reciente llegada del otoño que es ideal para lucir esos tonos marrones y oscuros; por la que literalmente ha recibido millones de corazones rojos y miles de mensajes de su fanáticos y compañeros del medio.

Síguenos en