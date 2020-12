El Karma de Karla Panini no se le desea a nadie, el recuento de los daños

No en balde este 2020 uno de los nombres más buscados es el de Karla Panini en Google, y no es que se deba a que es exitosa en lo que hace sino que fue la mujer que traicionó a su mejor amiga, durante mucho tiempo estuvo acostándose con el marido de Karla Luna su compañera, amiga y casi hermana, ambas protagonistas del programa "Las lavanderas".

Lo interesante del caso de Karla Panini es que se presentaron pruebas, fue la misma Karla que grabó una conversación en donde le reclamaba a ambos la traición, la humillación y el descaro de burlarse de ella en su propia cara.

De acuerdo a la información que dio Luna, Panini le exigía a Américo esposo de Luna que la lastimara, ya que ella decía que Luna llegaba siempre sonriente, Panini le exigía castigo a pesar de que ya sabía que estaba pasando por un proceso lamentable de cáncer.

Te puede interesar: Padres de Christian Nodal festejan 23 años de casados ¡BODAS DE AGUA!

Ahora que se ha descubierto la verdad de las cosas y como Panini confabuló para que le fuera mal en la vida a Luna, fans de todo el mundo se sumaron al odio y repudio de la comediante de hecho cada vez que sucede algo malo se lo atañen a Karla Panini la lavandera Güera.

Karla Panini diario recibe mentadas por parte de los fans de Karla Luna. Y para que comprendas mejor cómo es que Luna se enteró de que Panini y Américo tenían un romance te dejamos lo que en varias entrevistas Luna declaró a los medios de comunicación.

“Me di cuenta por los mensajes en su teléfono, que él estaba llevando una relación con mi compañera de trabajo, una relación que después ellos me confesaron y tenían alrededor de cuatro o cinco años así”.

Ahora el Karma le cobra caro a Panini y es de las más odiadas en redes sociales, e incluso tiene su propia piñata junto a AmericoGarza, misma que fue propuesta para la quema del mal humor en varios carnavales.

“Tal vez el terremoto en Grecia y Turquía no hubiera ocurrido, si Diosito no hubiera visto lo arrastrada y envidiosa que fue Karla Panini”. Frases como estas se encuentran millones en internet para hacer referencia que la mala vibra de Panini no es buena para nada.

Panini estpadentro de esa lista de odiados: Luisito Rey, Sarita y Yolanda Saldívar. Por más esfuerzo que hace Panini por limpiar su nombre no ha podido, al contrario cada vez que dice o postea algo, no hay comentarios buenos para ella, solo ofensas por el mal que ha ocasionado a una persona tan querida como Karla Luna.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.